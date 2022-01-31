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Otogarda şüpheli şahsın üzerinden 960 gram esrar çıktı

otogarda şüpheli şahsın üzerinden 960 gram esrar çıktı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde otogarda otobüsten inerek şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde yapılan aramada 960 gram esrar maddesi ve 0,83 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Alanya ilçe otogarında G.A. firmasına ait otobüsten inen bir şahsın tedirgin hareketler sergilediği ve onu karşılamaya gelen bir şahısla buluştuğu görüldü. Şahıslar şüphe üzerine durdurulduğunda M.Ö. ve M.K. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Yapılan aramada otobüsten inen M.Ö. isimli şahıstan 960 gram esrar maddesi ve 0,83 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı gereği M.K. isimli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak daha sonra serbest bırakıldı. M.Ö. isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Alanya cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.

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