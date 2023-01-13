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OTOBÜSLER ÜCRETSİZ!

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ!
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OTOBÜSLER ÜCRETSİZ!

MOTAŞ Pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Bodrumspor maçı için Malatya Stadyumuna ücretsiz otobüs seferleri çıkaracak.

Haber Merkezi

MOTAŞ sosyal medya hesaplarından paylaştığı görselle pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Bodrumspor maçına gitmek isteyen taraftarlar için öğleden sonra eski belediye önünden otobüslerin ücretsiz hareket edeceğini duyurdu. Maç bitiminde ise trambüslerin de ücretsiz olacağı belirtildi.

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