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OTOBÜSLER ÜCRETSİZ!
MOTAŞ Pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Bodrumspor maçı için Malatya Stadyumuna ücretsiz otobüs seferleri çıkaracak.
Haber Merkezi
MOTAŞ sosyal medya hesaplarından paylaştığı görselle pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Bodrumspor maçına gitmek isteyen taraftarlar için öğleden sonra eski belediye önünden otobüslerin ücretsiz hareket edeceğini duyurdu. Maç bitiminde ise trambüslerin de ücretsiz olacağı belirtildi.
Umudumuz sensin ‘Deli Yılmaz’
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