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Anasayfa / Asayiş / Otobüsle uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahsı polis yakaladı

Otobüsle uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahsı polis yakaladı

otobüsle uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahsı polis yakaladı
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Afyonkarahisar’da şehirlerarası otobüsle yolculuk yapan bir şahsın bagajında narkotik polisi 3 kilo 710 gram esrar ele geçirildi.

Olay, Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri durdurulan bir otobüste seyahat eden Mehmet K., isimli şahsın bagajında ve üzerinde arama yaptı. Ekipler aramada 3 kilo 710 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçlaması ile gözaltına alındı.

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