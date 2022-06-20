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Otobüs ve kamyon çarpıştı: 17 yaralı

Malatya’da yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı. Feci kazada toplam 17 kişi yaralandı.

Otobüs ve kamyon çarpıştı: 17 yaralı
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Kaza, 05.30 sularında Malatya– Elazığ karayolu Merdivenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M. İ. (64) idaresindeki 62 AR 666 plakalı yolcu otobüsü aynı yöne ilerleyen M. Ö. (56) yönetimindeki 44 ACE 348 plakalı kargo firmasına ait kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yan yatan kamyondaki kargo paketleri yola saçılırken, her iki araçta bulunan toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılardan H.E., H.A., Z.A.S., H.S.Ö, N.D., A.G., P.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, E.P., G.E., F.A.Ç., E.T., H.S., N.B., H.Y., M.B., E.G., M.Ö. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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