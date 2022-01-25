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Anasayfa / Asayiş / Otobüs seferleri durduruldu, vatandaşlar otogarda mahsur kaldı

Otobüs seferleri durduruldu, vatandaşlar otogarda mahsur kaldı

otobüs seferleri durduruldu, vatandaşlar otogarda mahsur kaldı
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Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seferler saat 13.00’a kadar iptal edildi. Evlerine gidemeyen vatandaşlar firmaların bekleme salonlarında mahsur kalan yolcular isyan ederken: “Çıkış yasak esir miyiz. Firmalarda konaklayın demişler böyle bir şey olabilir mi” dedi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kar nedeniyle yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Yolların kapanmasının ardından otobüs seferlerinin kısıtlaması saat 13.00’e kadar uzatıldı. Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, seferlerin iptal olmasının ardından otobüs terminallerinin bekleme salonu ve misafirhanelerinde mahsur kaldı. İstasyonda bekleyen bazı vatandaşların koltuklarda uyuduğu, ısıtıcılarda ısınmaya çalıştığı görüldü.

Yaşananları anlatan vatandaşlardan Cuma Pişkin: “Kahramanmaraş’a gideceğiz İstanbul’dan çıkış vermediler gece belediyeden yemek getireceğiz dediler, getirmediler aç susuz kaldık” dedi.

“Ne yapacağız bilmiyorum”

Ali Yücel Aydın ise: “Günlerdir yoldayız böyle bir rezalet görmedik ne soran var, yolcular perişan oldu daha yeni geldik bugün de çıkış vermezler bize ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Esir miyiz”

Banklarda sabahladıklarını ifade eden Muharrem Kavalak: “Mağduruz iki defa iptal ettiler biletimi İstanbul’a arabalar geliyor ama çıkış yasak esir miyiz? Firmalarda konaklayın demişler böyle bir şey olabilir mi” şeklinde konuştu.

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