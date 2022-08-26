Otobüs krizi 1,6 milyon TL’ye çözüldü!

Yeni Malatyaspor’un 2017 yılında Süper Lig’e yükselmesinin ardından dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi tarafından sarı kırmızılı kulübe hibe edilen otobüsün sahibinin açtığı davayı kazanması üzerine otobüsün kulüpten alınmasının gündeme geldiği ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın devreye girmesiyle sorunun çözüldüğü bildirildi.

MURAT İPEKTEN

Tüfenkçi’nin bakan olduğu dönemde bakanlığa devredilen otobüsü Yeni Malatyaspor’a hediye olarak verilmesinden sonra açılan davada otobüs sahibinin davayı kazandığı belirtilirken, otobüs sahibinin aracın tahsisi için Malatya’ya gelerek kulüp için tahsis edilen otobüsü geri almak istediği öne sürüldü. Yaşanan bu hadise sonrası Gürkan’ın yaklaşık 1,6 milyon TL bedelle otobüsü satın alırken konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten başkan Ahmet Yaman adına yapılan yazılı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden beri her zaman yanımızda olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’ın Yeni Malatyaspor konusundaki hassas duruşu bizlere güç veriyor.

Sol olarak, takım otobüsümüzün kullanım hakkının alınması noktasında gerekli mali desteği sunan Sayın Selahattin Gürkan’ın bu düşünceli davranışı tüm Malatyalıları olduğu gibi bizleri de memnun etmiştir. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Gürkan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yönetim olarak sorunsuz bir kulüp olma yolunda her geçen gün biraz daha mesafe kat ettiğimiz gerçeğinden hareketle büyük camiamıza artık daha umut var cümlelerle seslenebiliyoruz. Bu takım iyi yerlere gelecek. Yeter ki inanalım” denildi.