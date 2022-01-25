otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen afyonkarahisar’da toprağa verildi

İstanbul’un Beykoz ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmen, memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Beykoz’da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren öğretmen Cafer İzmirli’nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi.

Cenaze, Başmakçı ilçesine bağlı Yaka köyündeki baba evine getirildi. Baba evinde helallik alınması sırasında İzmirli ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İzmirli’nin cenazesi, daha sonra Yaka köyü camisine götürüldü. Babası İsmail ve kardeşi Murat İzmirli, burada taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından İzmirli, köy mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine İzmirli ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.