oto tamircisinde lpg’li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı

Mersin’in Mut ilçesinde bir oto tamircisinde bulunan LPG’li aracın tamiri sırasında patlama meydana geldi. Alevler içinde kalan dükkan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Palantepe Mahallesi Mut Silifke karayolu üzerinde bir oto tamircisinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üstünde bulunan 2 katlı binanın altındaki oto tamircisinde, LPG’li 33 AAY 790 plakalı bir araçta yapılan tamirat nedeniyle patlama meydana geldi. Yere dökülen tiner ile birlikte aracın tüp deposunun alev almasıyla dükkan alevler içinde kaldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Polis, yeni patlamalara karşı çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olayın ardından, iş yeri ve içeride bulunan otomobil kullanılamaz hale gelirken,

Olayda araç sahibi İrfan Koç ve iş yeri sahibi Hulusi Kök yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, yangında binanın dış ve iç cephesi hasar gördü.