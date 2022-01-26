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Anasayfa / Asayiş / Otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

Otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi
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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile büyük panik yaşandı.

Yangın dün gece saat 04.00 sıralarında ilçenin Eskişehir caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Beş katlı otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile otelde bulanan 11 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, yangın büyük bir uğraş sonucu kontrol altına alındı. Yangının henüz neden dolayı çıktığı bilinmezken, otelde geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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