Osmanlı’nın kuruluş dönemi anlatıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından “Osmanlı Kuruluş Dönemi Üzerine Sorular” konulu çevrimiçi seminer düzenlendi.

Çevrimiçi seminere, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen, İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karagöz, Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yahya Başkan, Doç. Dr. Özlem Başarır, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Aksan ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Feridun Emecen, seminerde yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemini anlatan az eserin bulunduğunu belirterek, “Osmanlının kuruluş dönemini anlatan çok az eser olmasına rağmen o eserlerde bir bilinmezlik söz konusudur. Osmanlı Devleti ile ilgili en büyük sorun günümüze o dönem şartlarını anlatan çok az eser kalmasıdır. Osmanlı’nın ilk dönemleriyle alakalı çok kısıtlı kaynaklara sahip olduğumuz için bu dönemle ilgili günümüze pek bilgi ulaşmamıştır. Bu sorun sadece günümüzde değil 16. yüzyılda Osmanlı tarihini kaleme alan yazarları da etkilemiştir. O dönemde de yazarlar kaynak bulma sıkıntısı içindeydiler. Osmanlının kuruluş dönemini anlatan çok az eser olmasına rağmen o eserlerde bir bilinmezlik söz konusudur. Başta Aşık Paşazade olmak üzere birçok Osmanlı tarihçisi belirsizlikleri netleştirmek için belgeleri kullanmaya çalıştı. Bunun ardından tarih araştırmaları yapılması amacı ile 1909’da Türk Tarihi Encümeni kuruldu” dedi.(İHA)