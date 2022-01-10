osmaniye’de uyuşturucudan 9 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 04-10 Ocak tarihleri arasında 22 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 33 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 25.14 gram esrar, 6.42 gram bonzai, 52.65 gram metamfetamin, 252.32 gram eroin, 7 adet sentetik ecza, 1 adet av tüfeği, 2 adet kama ile 1 adet kılıç ele geçirildi.