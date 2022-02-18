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Osmaniye’de tarihi caminin kapısını yaktılar

osmaniye’de tarihi caminin kapısını yaktılar
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Osmaniye’de, tarihi Envar’ül Hamit Camii’nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında caminin ahşap kapısı tamamen yanarken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Hacı Osmanlı Mahallesi’ndeki Envar’ül Hamit Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1890 yılında yapılan Envar’ül Hamit Camii’nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Caminin ahşap kapısının önünde alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Caminin ahşap kapısı ise kullanılamaz hale geldi.

Polis, yaptığı incelemenin ardından, yangını çıkardığı iddiasıyla madde bağımlısı olduğu belirtilen kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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