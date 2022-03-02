osmaniye’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Düziçi karayolu Kanlıgeçit civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 80 ADD 008 plakalı ticari araç ile H.İ. idaresindeki 80 DN 140 plakalı ticari araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanmazken, araçlarda yolcu olarak bulunan M.K. ile R.K. isimli şahıslar yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.