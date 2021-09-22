Osman Güder AK Partili Kaçar’a İlçeyi Tanıttı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar’ı, Battalgazi Belediyesi’nde ağırlayarak, hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı prestij projeler hakkında brifing verdi.

Malatya’ya bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak için gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, beraberindeki AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen istişare toplantısında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar’a, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan prestij projeler hakkında görsel sunum ve bilgilendirme kitapçığı ile brifing veren Başkan Güder, hizmet aşkıyla çıktıkları bu kutlu yolda Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu milletten aldığı güç ile Battalgazi’de bir eser siyaseti felsefesiyle çalıştıklarına dikkat çekti.

Güder, “Seçimlerinin ardından geride kalan 2.5 yıllık zaman zarfı içerisinde ilçemizde birçok proje hayat buldu. Hizmet ve sosyal belediyecilik hizmetlerimizi gönül belediyeciliği ile birleştirerek, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek doğru ve planlı yatırımlarımızı ilçemizde buluşturduk. Yatırımlarımızda istişare kültürüne büyük önem verdik. Özellikle Cumhuriyet döneminden bu güne baktığımız zaman en büyük yatırımlar, AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, “Önümüzdeki dönem yol haritamız ile ilgili nasıl katkı verebiliriz? Bunun çalışmasını hep birlikte yürütmekteyiz. Bu kapmanda bundan yaklaşık bir ay önce Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki ve bir heyet ile birlikte ziyaretimiz olmuştu. Battalgazi Belediyesi ile başlayan Darende Belediyesi ile devam edecek olan ziyaretlerimizde belediye başkanlarımızın çalışmalarını masaya yatırıyoruz. AK Parti Türkiye’de yerel yönetimler noktasında marka olan bir siyasal hareket. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte ideolojik sloganlara sıkışmış, hizmet veremeyen belediyecilik anlayışı yerine hizmet belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğinin ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vererek, Allah’a hamd olsun bugüne gelmiştir. Şuanda Türkiye’de 800’ün üzerinde belediyesiyle, girmiş oldukları tüm seçimlerde oyumuzu arttırarak yolumuza emin adımlarla devam diyoruz.” dedi.

Toplantının ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar’ı makamında konuk ederek, hediye takdiminde bulundu. Hediye takdiminin ardından Başkan Güder ile birlikte Yeşilçam Sosyal Tesislerini gezen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, burada vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. (Bülten)