Oryantiring yarışları yapıldı

Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Malatya’da da Oryantiring Yarışları düzenlendi.

MURAT İPEKTEN

Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Her Yıl 23-30 Eylül Tarihleri Arasında “Aktif ol” (Be Active) Sloganı İle Avrupa Çapında Kutlanıyor. Bu kapsamda hafta sonu Orduzu Pınarbaşı’nda düzenlenen oryantiring yarışlarında dereceye girenlere madalya verildi.

Etkinlikte konuşan Malatya Gençlik Spor Şube Müdürü Murat İrteni, “23-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de yaş ve cinsiyet gözetmeksizin 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Malatya’da da büyük bir heyecanla kutlanmakta olup, bir çok spor branşında kendini yetiştirmiş olan gençlerimizle birlikte bu coşkuya ortak olmaktayız. “Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam” sloganı ile kutladığımız Avrupa Spor Haftası Kutlamalarına katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve katkı sağlayan mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen ise “Malatya’da oryantiring branşında gençlerin gelişmesi ve ilerlemesi için birçok faaliyetlerde bulunduklarını aktararak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen yarışlarda derece alan sporcuları tebrik etti.

Yarışmalara katılan gençler heyecan yaşarken aynı zamanda doğanın güzelliklerini keşfettiklerini belirttiler. Gençlerin aileleri ise bu tür organizasyonlar yaparak gençlerin gelişimine katkı sunan tüm yetkililere teşekkür ettiler. Yarışma sonunda katılımcılara madalyaları takdim edildi.