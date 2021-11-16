Oryantiring Federasyonu’nda Aydın’a Görev

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atan Malatya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Yalçın Aydın, Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurulunda yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu’nun listesinde yer alan Yalçın Aydın’ın organizasyon kuruluna seçilmesi Malatya için kazanım olarak gösteriliyor. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde aynı zamanda doktora üçüncü sınıf öğrencisi olan Yalçın Aydın, Doğu Anadolu’nun en büyük yüzme havuzu konumunda bulunan Malatya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amirliği görevini yürütüyor.