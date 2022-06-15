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Oryantiring aday hakem kursuna yoğun ilgi

Oryantiring aday hakem kursuna yoğun ilgi
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Oryantiring aday hakem kursuna yoğun ilgi

Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) tarafından 11-12 Haziran tarihleri arasında Malatya’da düzenlenen aday hakem kursuna 52 kursiyer katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin aday hakem olmaya hak kazandıkları bildirildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya’da Oryantiring Aday Hakem Kursu düzenlendi. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenen aday hakem kursu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. 52 aday hakem kursiyerinin katılımı ile iki gün süren kurs ve uygulama sınavını aday hakemler başarı ile eğitimi tamamladı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya il temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen, 52 kursiyerin katıldığı aday hakem kursunu başarıyla tamamlayanların oryantiring müsabakalarında hakem olarak görevlendirileceklerini söyledi. Gülşen, kursun açılmasında emeği geçen Türkiye Oryantiring Federasyonu başkanı Prof. Tekin Çolakoğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Köksal Aksoy, Türkiye Oryantring Federasyonu Şefi İrfan Kandemir olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu adına açıklamada bulunan Merkez Hakem Kurulu İbrahim Biricik ise “Malatyalı hemşeriniz olarak sizler ile gurur duyuyorum. Malatya’mız her geçen gün büyük başarılara imza atmaktadır. Uzakta da olsa bir gönlüm, Malatya da olup ilimizde yapılan oryantiring faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Memleketimde eğitmen olarak kurs vermek gurur verici. Bizler Türkiye Oryantiring Federasyonu ailesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız.  Yeter ki hep bir olalım ülkemiz ve Malatya’mız için canla başla çalışalım. Tüm kursiyer arkadaşlarımızı tebrik eder yeni görevlerinde başarılar dilerim” diye konuştu.

 

 

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