“Ortalamanın üzerindeyiz ama yeterli değil”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya’da öğrencilerin eğitim seviyesi hakkında bilgi veren Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “Liseler Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu sevindirici ama yeterli değil. Eğitimde sınır yok. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yüzde 45-50 bandı arasındayız şu an. Daha iyi olmalıyız.” dedi.

Her hafta Pazartesi günü saat 11.00’de BUSABAH TV de yayınlanan Gündem Malatya programına konuşmacı olarak Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özemir katıldı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun yaptığı programda eğitim, Malatya ve ilçelerdeki eğitim imkanları değerlendirildi.

Eğitimde sınır olmadığını ve her zaman eğitimde bir adım ileri gitmek ile mükellef olduklarını belirten Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, 11 Nisan itibari ile göreve başladığını ve kendinden önce görev yapan tüm il milli eğitim müdürlerine teşekkür etti.

“ÖĞRETİM SINIRLIDIR, OKULDA ÖĞRETMEN NEZARETİNDE OLUR”

Kendinden önceki il milli eğitim müdürlerinin Malatya il milli eğitimini belli bir seviyeye getirdiklerini söyleyen Hatice Özdemir, “Benden önceki görevli arkadaşlarım Malatya İl Milli eğitimi bir yere kadar getirdiler, şimdi bayrak bende, ben de inşallah bir yere kadar getirip benden sonraki arkadaşıma temsil edeceğim. Çünkü devlette süreklilik esastır. Eğitim anlamında Malatya bir kere toprak bakımından, insan bakımından hakikaten çok zengin ki şöyle bir geçmişine ve tarihine baktığınız zaman ilk medeniyetin başladığı yer bile Malatya. Malatya’yı ben çok özel bir şehir olarak görüyorum. Bunu bütün samimiyetim ile söylüyorum, yetiştirdiği 2 Cumhurbaşkanı var. Bakanlarımız, bürokratlarımız, iş adamlarımız var ki bugün Türkiye’de sayılı iş adamları dediğimiz insanlar var ve Malatya çok da misafirperver, yüreği kocaman güzel bir memleket. Eğitim-öğretim olarak ise Liseler Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu sevindirici ama yeterli değil. Eğitimde sınır yok. Öğretim sınırlıdır, öğretim okulda öğretmen nezaretinde olur, ama eğitim doğduğunuz andan itibaren başlar ailede ve yaşamınız boyunca da devam eder. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yüzde 45-50 bandı arasındayız şuan. Daha iyi olmalıyız. Bunun içinde geldiğimde maalesef Elazığ depreminden dolayı yıkım kararı verilen 38 tane okul ki, 38 okulumuz 43 binaya tekamül ediyordu çünkü bazı okullarımız 2 bina şeklinde eğitim ve öğretim yaptığı için 38 okulun yıkım kararı, 122 tane inşaat vardı elimizde 40 tanesi de devam ediyordu. Sonrasında eklenenlerde oldu ki hatta bu hafta 7 tanede Avrupa Birliği’nden anaokulu projemiz onaylandı, Avrupa Birliğinden 7 tane de anaokulu yapılacak ve toplam şu an 137 inşaatımız var Malatya olarak” şeklinde konuştu.

“ZORLU ZAMANLAR GÜÇLÜ İNSANLARI DOĞURUR”

Eğitim ve öğretimde yıkım kararı olan okullardan dolayı Malatya da sınıf başına düşen öğrenci sayısının 30’lara çıktığını söyleyen Özdemir, “İlk ve ortaokullarda sınıf başına düşen öğrenci sayımız 20-25 bandlarında gezerken depremden dolayı bu sayı 30’lara çıktı ve biz ikili eğitim yapmak zorunda kaldık. Şu an ikili eğitim yapılan 81 okulumuz var. Ama bu demek değildir ki biz eğitimde kötüye gidiyoruz. Asla. Bizler şunu biliyoruz ki zorlu zamanlar güçlü insanları doğurur. Malatya çok zorlu zamanları atlatmış bir şehir ve çokta güçlü insanlar çıkardı. İşte biz de Malatya olarak yine bu inşaatlarımız bittikten sonra fiziki şartları çok iyi olan, Türkiye standartlarının üstünde olan bir okul konseptine sahip olacağız. O yüzden bir an önce inşaatlarımıza başladık, neler yapabiliriz ona baktık. Malatya da 13 ilçemiz var, 13 ilçeyi arkadaşlarımızla beraber gezdik, baktık orada bazı okullarımızın erişim konusunda sıkıntıları vardı, onlar taşımalı eğitime alında dolayısıyla oraya gidemeyen ya da gelemeyen, evde eğitim almak isteyen çocuklarımız oldu onların değerlendirmesini yaptık. İlimize ilk atama ile öğretmen geldi artık öğretmen verdi bakanlığımız ve ilk atama ile artık ilçelerdeki öğretmen ihtiyacımızı da bu şekilde gidermeye çalıştık. Biz ekip olarak Malatya Milli Eğitim olarak müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, AR-GE ekibimiz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, hep beraber ki eğitim tek bizle olmuyor, sahadan da sizlerin destekleri ile elimizden geldiğince eğitim seviyemizi en güzel yere getirmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“HEM MATEMATİK HEM DE İNGİLİZCE SEFERBERLİĞİ YAPILDI”

İlçelerdeki eğitimi değerlendiren Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “İki merkez ilçemiz var Yeşilyurt ve Battalgazi 300 bin’in üzerinde nüfusu var. Malatya 12 bin kilometre kare olup, 860 bin nüfusa sahip olan bir memleket. Malatya’nın ilçelerinde yerleşim yerlerinde birbirinden o kadar uzak evlerimiz var ki dolayısıyla bu bir nevi aslında bizim işlerimizi zorlaştırmış oluyor ama zorlaştırması demek bizim işimizi orada yapamayacağımız anlamına mı geliyor, asla. Bakanlık olarak hem Matematik hem de İngilizce seferberliği yapıldı. Bununla ilgili milli eğitimde bir öğretmenimiz özellikle bunun içinde İngilizce de çok iyi olan bir öğretmen arkadaşımız köylerde gelemeyen, yeterli ders alamayan ya da etüte kalamayan, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) kalamayan öğrencilerimiz için çevrimiçi ders anlatıyor. Özellikle çevrimiçi dediğimiz ki pandeminin bana göre bize kazandırdığı en güzel şey çevrimiçi ders anlatabiliyor olmamız. Tabi ki temas etmek başka bir güzel duygudur ama en azından bize bunu öğretmiş oldu ve öğretmenimiz şu an o ilçelerdeki öğrencilerimizle temas halinde. Öğrenciler İlçe müdürlerimiz tarafından tespit eliyor ve bizde ona göre o öğrencilerimize öğretmen arkadaşımız tarafından ders verilmesini sağlıyoruz. En uzak ilçemiz Arapgir ilçemizdi ki Arapgir de bizim öğretmen ihtiyacımız vardı, onu da tamamladık” dedi.

“ÖĞRETMENLİK KELİMESİNİN ANLAMINI SONUNA KADAR YAŞIYORUZ”

Kuluncak ilçesinde taşıma ile ilgili bir sıkıntıları olduğunu ve bunu da kısa sürede çözüme kavuşturduklarını belirten Özdemir, “Hekimhan da maalesef Danıştay’ın bir kararı vardı, inşaatlar yapılmayacak diye ama valimizin önderliğinde orada da o süreci aştık. Biten okulların teslim edilmesi ile ilgili bir problem vardı o da çözüldü tek tek baktığımız zaman Pütürge de bir okul yapılacak onun yeri ile ilgili zemin etütleri çalışmalarımız var. Özel eğitim çocuklarımız var, öğretmen arkadaşlarım oradaki öğrencilere, öğrenci gözü ile değil evlat gözü ile bakıyor. Bunlar bizim için çok büyük gurur kaynağı. Bu öğretmenlik kelimesinin anlamını sonuna kadar yaşıyoruz demektir. İlçelerimizde genel anlamda şu an hakikaten çözemeyeceğimiz ya da yapamayacağımız bir sıkıntımız yok eksikliklerimiz olabilir her şey tas tamam demiyorum ama biz de bu eksiklikleri Malatya olarak hep beraber, devletimizin gücü ile beraber üstesinden geleceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

Malatya genelinde 64 tane birleştirilmiş sınıf olduğunu söyleyen Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “Doğanşehir’in bir köyüne gittim orada, o kadar güzel bir birleştirilmiş sınıf vardı ki hayran kaldım. Birleştirilmiş sınıflarda akran eğitimi de yapılıyor aynı zamanda. Sürekli 1., 2., 3. ve 4. sınıftaki konuları tekrar ediyor olmanız ve aynı zamanda bir nevi akran eğitimi de yapılmış oluyor. Sizler alt sınıftaki öğrencilere ders anlattığınız zaman birey olarak kendinize bir özgüveniniz geliyor. Zaten birleştirilmiş sınıflardaki öğretmen arkadaşlarımız bizim ilk 4 kademeye giren arkadaşlarımız yani 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar olan bütün kademeleri okutabilecek özelliklere sahip öğretmenler. Birleştirilmiş sınıfların bir zararı yok.” açıklamasında bulundu.