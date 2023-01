Ortalama 45 dakika zaman geçiriyorlar

2021 yılında Türkiye’de bir kişi ortalama günde 45 dakika zaman video paylaşım platformu Youtube’da zaman geçirdi.

Bağımsız araştırma kuruluşu Oxford Economics tarafından YouTube Türkiye Etki Raporu hazırlandı. Rapora göre dünya çapında 2 milyardan fazla insanın ortak platformu haline gelen YouTube, Türkiye’de 45 binden fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı destekliyor. Platformun, 2021 yılında Türkiye ekonomisine 2 milyar katkı sağladığı bilgisi verildi. Ayrıca rapora göre Türkiye’de bir kişi günde ortalama 45 dakika youtube’da zaman geçirdi.

İŞLETMELER VİDEO PAYLAŞIM PLATFORMU İLE BİRLİKTE BÜYÜYOR

Video paylaşım platformu, işletmelerin yurt içinde ve yurt dışında daha fazla müşteriyle bağlantı kurmalarına, erişimlerini artırmalarına ve gelir elde etmelerine yardımcı oluyor.

Video paylaşım platformunda bir kanalı olan işletmelerin yüzde 65’i, müşteri tabanlarını büyütmede platformun önemli bir rol oynadığını söylüyor. Video paylaşım platformu kullanan KOBİ’lerin yüzde 71’i, platformun işletmelerini büyütmek için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor. Video paylaşım platformu kullanan KOBİ’lerin yüzde 81’i, Covid-19 pandemisi döneminde platformu kullanmalarının, kuruluşlarının sürece uyum sağlamasına yardımcı olduğunu söylüyor ve platformun bu döneminde işletmelerini ayakta tutmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Video paylaşım platformunda reklam yayınlayan KOBİ’lerin yüzde 83’ü, platform reklamlarının satışlarını artırmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. Video paylaşım platformunu kullanan KOBİ’lerin yüzde 79’u, platformun çalışanlarına eğitim vermek için uygun maliyetli bir seçenek olduğunu düşünüyor.

KÜLTÜR İHRACATINI TEŞVİK EDİYOR

Platform, Türkiye kültürünün çeşitliliğini ve zenginliğini 2 milyardan fazla küresel izleyiciye anında aktararak içerik üreticilerini dünyayla buluşturuyor. Türkiye’deki üretici girişimcilere işlerini ulusal ve uluslararası alanda yeni kitlelere ulaştırmaları için bir yol sunan platform, pek çok farklı sektöre yeni hedef kitle ve yeni gelir kapısı oluşturmayı başarıyor.Üretici girişimcilerin yüzde 68’i, video paylaşım platformunun içeriklerini başka türlü erişemeyecekleri uluslararası kitlelere aktarmalarına yardımcı olduğu konusunda hemfikir. Girişimcilerin yüzde 84’ü, Video paylaşım platformunu küresel ölçekte tanınmak için önemli bir platform olduğunu düşünüyor. Bir video paylaşım platformu kanalına sahip medya ve müzik şirketlerinin yüzde 82’si, platformun dünya çapında yeni kitlelere ulaşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Video paylaşım platformu kanalına sahip medya ve müzik şirketlerinin 78’i, YouTube’un yeni sanatçılar veya müzikte çığır açma konusunda kritik öneme sahip olduğu konusunda hemfikir. Medya ve müzik şirketlerinin yüzde 60’ı, YouTube’un sektöre yeni yeteneklerin girişini artırdığını düşünüyor. Tüm dünyada 2 milyardan fazla insan aradığı bilgiye ulaşıyor.

“TÜRKİYE’DEKİ İÇERİK ÜRETİCİLERİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İZLEYİCİLERİN YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİRİYOR”

Video paylaşım platformunun üreten girişimcilerin seslerini dünyaya duyurarak, onların içeriklerinden elde edilen geliri doğrudan onlarla paylaşan tek açık platform olduğunu belirten YouTube Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Pedro Pina, “Bugün yayınladığımız rapor, Türkiye’nin her yerinden YouTube içerik üreticilerinin tam da bunu başardığını gösteriyor. Ülkenin her yerinde kendi kurdukları işletmeler üzerinden, Türk kültürünü dünya çapındaki 2 milyar izleyiciyle paylaşıyorlar. Biz Türkiye’nin başarılı içerik üretici topluluğunu bekleyen yeni gelişmeler için de büyük heyecan duyuyoruz. Şubat ayından itibaren video paylaşım platformunda, Türkiye’deki içerik üreticilerinin YouTube Shorts’taki üreticiliklerinden gelir elde etmeleri için daha da fazla yol sunacak. İçerik üreticileri ve Türkiye’nin her yerinden binlerce kullanıcı, şimdiden dünyanın dört bir yanından izleyicilerin yaşamını zenginleştiriyor. Ancak ben bunun onlar için henüz bir başlangıç olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

”TÜRKİYE’DE KULLANICILARIN YÜZDE 93’Ü VİDEO PAYLAŞIM PLATFORMUNU BİLGİ VE BİRİKİM EDİNMEK İÇİN KULLANIYOR”

Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey basın toplantısında etki analizi raporuyla ilgili şu açıklamalarda bulunarak, “Her gün milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği video paylaşım platformu, Türkiye ekonomisine ve sosyo kültürel hayatına birçok katkı sağlıyor. Burada video paylaşım platformunun sağladığı katkı sadece içerik üreticileriyle de sınırlı kalmıyor. İçerik üreticilerinin çalışanlarının yanı sıra tedarik zincirlerinde yer alan, gelirlerinin önemli bir kısmını içerik üreticilerden elde eden işletmeler ve serbest çalışanlar da bu ekosisteme dahil edildiğinde oldukça geniş bir etki alanından bahsediyoruz. Raporda gerçekleştirilen sınıflandırmalar, video paylaşım platformunun doğrudan ve dolaylı olarak küresel bir ekosistem oluşturduğunu ve 2021 yılında bu ekosistemin Türkiye ekonomisine toplamda 2 milyar TL’den fazla katkıda bulunduğunu ve 45 binden fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı desteklediğini gösteriyor. Raporun çıktıları arasında beni en çok heyecanlandıran verilerden biri de kadın içerik üreticilerle ilgili. Kadın içerik üreticilerin yüzde 82’si, YouTube’un tutkularını ve fikirlerini paylaşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. 10 Kadından 8’i bu bilgiyi vermiş. Kadınların sesinin duyulması, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri anlamında video paylaşım platformunun hayatlarımızdaki önemini çok güzel vurgulayan bir çıktı. Bir diğer önemli çıktı da kullanıcıların bilgi ve birikim edinme noktasında Google’ın kapısını ne kadar sık çaldığıyla ilgili. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 93’ü video paylaşım platformunu bilgi ve birikim edinmek için kullandığını bildiriyor. Eminim bu hepimizin hayatında deneyimlediği önemli bir etki” ifadelerini kullandı. (İHA)