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Anasayfa / Asayiş / Ortaköy’de silahlı kavga: Kavgayı ayırmaya çalışan motokurye bacağından vuruldu

Ortaköy’de silahlı kavga: Kavgayı ayırmaya çalışan motokurye bacağından vuruldu

ortaköy’de silahlı kavga: kavgayı ayırmaya çalışan motokurye bacağından vuruldu
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Ortaköy’de iki grup arasında çıkan sözlü tartışmada silahlar çekildi. İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen motokurye ve kavgaya karışan gruplardan bir kişi ayağından yaralandı.

Kavga, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi Bulgurcu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahların çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Yoldan geçen Ramazan Kocabaş isimli motokurye, kavgaya karışan iki grubu ayırmak isterken, silahların çekilmesiyle bacağından vurularak yaralanırken kavgaya taraf olan Reşit Gürez de bacağından vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurularak yaralanan Reşit Gürez ticari taksiyle Beşiktaş’ta bulunan özel bir hasteneye kaldırıldı. Motokurye Ramazan Kocabaş ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil araştırması yaptı. Saldırganlar silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçarken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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