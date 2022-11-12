ORMAN FAKİRİYİZ!

Vali Şahin: Kayısının yeşili bizi yanıltmasın

SİNEM HATUN DAVUT

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikme etkinliğinde konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya’nın bölgedeki illere göre daha yeşil olduğunu dile getirdi. Malatya’nın bölge illerine göre daha yeşil olmasının kimseyi yanıltmaması gerektiğini ifade eden Vali Şahin, “Kayısının yeşili bizi yanıltmasın, orman varlığı olarak Malatya çok zengin bir durumda değil. İnşallah bu çalışmalarla beraber hedeflediğimiz o yüksek orman varlığına ulaşacağız” dedi.

“Türkiye Yüzyılına Nefes” sloganıyla yola çıkılan ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikme etkinliği Malatya’da da düzenlendi. Orduzu Pınarbaşı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, kaymakamlar, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman güder, il müdürleri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ilk sözü Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar yaptı.

“GÜNDE 36 BİN 750 HEKTAR ALAN AĞAÇLA BULUŞUYOR”

Her yıl 11 Kasım gününün Ağaçlandırma Günü olarak kutlandığına dikkat çeken Kayalar, “Ülkemizin ormanlık sahalarını ve araç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, toplumdaki ağaç ve orman sevgisi ile çevre konusundaki farkındalığı yükseltmek hedeflerine ulaşmak için, her yıl kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Geleceğe nefes, Dünyaya nefes’ ağaçlandırma projesi kapsamında, Valiliklerimizin koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile Bakanlığımızca binlerce farklı lokasyonda fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirilmiş ve vatandaşlarımızla birlikte bu önemli günde 36 bin 750 hektar alan ağaçlandırılarak 27 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur” dedi.

“BEŞİKTEN MEZARA KADAR AĞACA MUHTACIZ”

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, sözlerine Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle başladı. Gürkan, “Peygamber efendimizin şöyle bir hadisi şerifler var. Peygamber Efendimiz diyor ki ‘Kıyamet kopuyor elinize ağaç var. Hemen o ağacı toprakla buluşturun’ diyor. Ağacın toplum ve insan hayatındaki önemi bu kadar büyük. Ağacın hakikaten insan hayatında beşikten mezara kadar önemi var derken, beşikler ağaçtan yapılırdı. Mezarlara da ilk girişteki konulan mertekler ağaçtandır. Bunun için beşikten mezara kadar ağaca muhtacız. Bu anlamda ağaçlandırmanın, ağaç sevgisinin, orman sevgisinin, ağaçlandırmanın gerek deprem gerek erozyon, gerek yağış ile ilgili faydalarını okullarımızda gerekli bilgileri öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize veriliyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak teoriyi pratiğe çevirme noktasında elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“ORMANLAR VARLIĞIMIZ ARTIYOR”

Yapılan çalışmalarla orman varlığının yükseldiğine dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “Bizim inancımızda ne kadar orman, ne kadar ağaç dikersek, hem insanlara hem ülkemize hem çevremize o kadar katkı sağlamış oluruz. Bu vesileyle son dönemlerde de özellikle ormanlaşma anlamında da bakıldığı zaman dünyada orman alanı bakımından yapılan çalışmalarla orman varlığımız yükselmiştir. Bunlar da bir emeğin karşılığında ortaya çıkıyor. Dünyadaki büyük Türk ormanlarda insan gayretinin olmadığını görüyoruz. Coğrafi ve iklim koşullarından dolayı ormanların geliştiğini biliyoruz. Ama Türkiye’deki ormanlar çok büyük bir emeğin, çok büyük zamanın, çok büyük bir katılımın ve önemli bir anlayışla ormanlar varlığımız artıyor. Dolayısıyla bu vesileyle ormanlarımız her geçen gün artmış oluyor. Bugün burada çok güzel bir çalışma olmuş. İnşallah burada dikilen, her fidan da gelecekte, bir kuşun, bir insanın faydalanacağı bir boyuta gelecek. Biz bunun temelini atıyoruz. Yıl boyu devam edecek çalışmaya da bu gün örnek bir çalışma yapılıyor. Orman Bakanlığımız, İşletme Müdürlüğümüze bağlı şefliklerimiz sürekli sahalardalar ve yenileme çalışmaları yapıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DİKİLİ BİR AĞACIMIZ OLSUN İSTİYORUZ”

“Türkiye Yüzyılında Türkiye’ye Nefes Olalım’ projesiyle Tarım Bakanlığımızın başlatmış olduğu proje hepiniz hoş geldiniz diyorum” diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Son 3 yıldır başlatmış olduğumuz orman varlığımızı artırmak adına tüm Türkiye’de 11’inci ayın 11’inci günü saat 11.00’de ağaçlandırma çalışmasını yapıyoruz. Bu çalışmayı yaparken temel hedef orman varlığımızı, ağaçlarımızın sayılarını artırmak. Ama bu esnada var olan ağaçlarımızı ve orman varlığımızı da korumak hepimizin görevi. Dikili bir ağacımız olsun istiyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın burada olmasını çok önemsiyorum. Ağacın dikilmesinden büyümesine, korunmasına kadar, tüm süreci çocuklarımızın öğrenmesini çok önemli ve kıymetli görüyorum. Türkiye Yüzyılına Nefes Projesi’nde Türkiye yüzyılını inşa ederken öncelikle sürdürülebilir hedeflerimiz içerisinde orman varlıklarımızı artırmak en temel amaçlarımızdan bir tanesi. Türkiye Yüzyılı sürdürülebilirliğin yüzyılı olsun istiyoruz. Başarının, gücün, kalkınmanın yüzyılı olsun istiyoruz. Bu yüzyılı inşa ederken çocuklarımızla, toplumumuzla birlikte Türkiye ve dünyanın nefes almasını istiyoruz. İklim değişikliğinin yaşandığı bu dönemde ağaçların dikilmesini çok önemsiyoruz ve Tarım Bakanlığımızın başlattığı, Cumhurbaşkanımızın da her defasında ağaçların sayılarını artırmak için teşvik edici cümlelerin duymak ve talimatlarını almak bizim için çok kıymetli. Malatya’mızdaki orman varlığını artırmak da her birimizin görevi. 650 bin fidan dikileceği söylendi, inşallah 650 binler 650 milyonlara ulaşır ve Malatya’daki orman varlığımız yüzde 15’lerden yüzde 25’lere, yüzde 35’lere ulaşır” diye konuştu.

“ORMAN TEŞKİLATIMIZIN ÇOK BÜYÜK FEDAKÂRLIKLARI VAR”

Son olarak söz alan ve tepeler ve dağların şenlendiğini belirten Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, şunları kaydetti:

“11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde hep birlikteyiz. Tepelerimiz, dağlarımız şenlendi. Türkiye dünyada orman varlığını düzenli olarak artırabilen çok az ülkeden bir tanesi. Düzenli olarak orman varlığını yaklaşık yüzde 5 oranında artırıyor. Bu başarı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başarıldı. Orman teşkilatımızın çok büyük fedakârlıkları var. Ama her şeyden önce gençlerimizin, vatandaşlarımızın gönülden orman sevgisi ile dolu olmaları bu başarıda temel güdü. Geçen hafta Malatya’mızın Beydağlarının zirvelerine doğru Konak Mahalle’mizin sakinleriyle ağaç dikme programı yaptık. Gördük ki, Konak Mahalle’mizin tüm fertleri ellerine fidanlarını almış, dağlara dağılmışlar ve bunu son 4-5 yıldır düzenli olarak yapıyorlar. Bu sevgiyle bu dağlar şenlenir ve bu sevgiyle Türkiye yeşillenir. Malatya bu hususta şanslı bir şehir. Bölgesine göre en yeşil şehir Malatya. Fakat bu bizi yanıltmasın, kayısının yeşili bizi yanıltmasın, orman varlığı olarak Malatya çok zengin bir durumda değil. İnşallah bu çalışmalarla beraber hedeflediğimiz o yüksek orman varlığına ulaşacağız. Bunun için 11’inci ayın 11’i saat 11’de Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Malatya’da da bir araya geldik. Şimdi söz zamanı geçti, artık aksiyon zamanı. Hep birlikte dağlara yayılacağız, fidanları toprakla buluşturacağız ve yeşil Türkiye için bir adım daha gideceğiz.”