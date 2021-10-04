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Anasayfa / Ekonomi / Organizasyon Hizmeti Alınacak!

Organizasyon Hizmeti Alınacak!

Malatya Büyükşehir Belediyesi organizasyon hizmeti alacağını duyurdu.

organizasyon hizmeti alınacak!
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Organizasyon Hizmeti Alınacak!

Malatya Büyükşehir Belediyesi organizasyon hizmeti alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10 UNCU MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ ORGANİZASYON HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihalenin teklif açma tarihi 25 Ekim olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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