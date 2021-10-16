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Organik Kimya Kongresi Başladı

Kongre Başkanlığını İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Küçükbay’ın yaptığı ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Organik Kimya Kongresi başladı.

organik kimya kongresi başladı
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Organik Kimya Kongresi Başladı

Kongre Başkanlığını İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Küçükbay’ın yaptığı ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Organik Kimya Kongresi başladı.

14-17 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan kongrede, 70’in üzerinde sözlü, kısa sözlü ve sözlü poster sunumları yapılıyor. Organik kimya ve yakın alanlardaki güncel bilgilerin paylaşımının yapıldığı kongrede, yeni iş birliklerinin oluşmasına imkân sağlanıyor.

İnönü Üniversitesi, Türkiye Kimya Derneği ve Kimyagerler Derneği’nin koordinatörlüğünde yapılan kongreye, Türkiye, Almanya, Amerika, Fransa, İtalya ve İspanya’dan alanında yetkin bilim insanları, konuşmacı olarak katılım sağlıyor. Kongrede özellikle genç bilim insanlarının uluslararası kongre deneyimi yaşamalarına da imkân sağlanıyor.

Katılımcılar kongreye https://orgchem-tr.org/en adresinden katılım sağlayabiliyor. (İnühaber)

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