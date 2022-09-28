Orduzu’daki 5 Sokak Daha Sıcak Asfaltla Buluşuyor

Battalgazi’deki vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduzu (Kaldırım) Mahallesindeki 5 sokakta toplam 3 bin 500 metrelik sıcak asfalt çalışmasının startını verdi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki muhtelif noktalarda sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önce birçok noktada sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplerin son durağı ise Orduzu (Kaldırım) Mahallesi oldu. İlçedeki birçok noktada devam eden sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen ekipler, vatandaşlara sağlıklı, konforlu ve kaliteli ulaşımın sağlanması amacıyla Orduzu (Kaldırım) Mahallesi’ndeki Kaldırım Cami Sokak, Kaldırım Cami 1.Sokak, Kaldırım Cami 2.Sokak, Kaldırım Cami 3.Sokak ve Şahaplıoğlu Sokakta sıcak asfalt serim çalışmalarının startını verdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşların konforlu ve kullanışlı yollara kavuşacağını aktardı.

MAHALLE SAKİNLERİ, ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

İlçe yollarında kalitenin yükselmesi amacıyla yoğun mesai ortaya koyan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu hummalı çalışması, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinlerinden Abdullah Altun isimli vatandaş, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler kendisinden razıyız. Yollarımız çok bozulmuştu ve ekipler bu yolları sıcak asfalt ile buluşturuyor. Allah başkanımızı başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin. Biz kendisinden razıyız” derken, mahalle sakinlerinden Mahmut Başıbüyük isimli vatandaş ise, “Mahalle sakinleri olarak bir mağduriyetimiz vardı. Osman Güder başkanımızın başlattığı çalışma ile mağduriyetimiz kaldırıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve başarılı işlerinin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

MUHTAR EKİN: “BATTALGAZİ’DE TAKDİRE ŞAYAN HİZMETLER YAPILIYOR”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Battalgazi’de güzel hizmetlere imza attığını ve yapılan hizmetleri ise takdir etmek gerektiğinin altını çizen Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin ise, “Malatya Büyükşehir Belediyemizin alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Battalgazi Belediyemiz hemen bu sokaklarımızın asfaltlama çalışmalarına başladı. Başkanımıza mahallemiz adına teşekkür ediyoruz. Başkanımız ilçe genelinde başarılı işlere imza atıyor. İlçenin en ücra köşesine bile hizmet götürüyor. Bizimde bu hizmetleri takdire şayan buluyoruz” şeklinde konuştu.

GÜDER: “SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ”

‘Battalgazi’de asfaltsız yol kalmayacak’ sözünü gerçeğe dönüştürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Güder, “Göreve geldikten sonra bizler asfaltsız yolumuzun kalmayacağının sözünü vermiştik ve bu sözümüzü gerçekleştiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçenin dört bir yanında çalışmalarını yürütüyor. Şuanda da Orduzu Mahallesi Kaldırım bölgesindeyiz. Bu bölgede başlatılacak sıcak asfalt serimi ile vatandaşlarımızın konforu ciddi oranda artacak. Bu çalışmaları yaparken de ev sahiplerine zarar vermeden yapıyoruz. Malatya’mızın çok hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz ve bizlerde bu değişimi ilçemizde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz birçok sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Orduzu bölgemizin doğalgaz sorunu vardı ve bugün birçok evde doğalgazın yandığını görüyoruz. Buda çalışmalarımızın ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; ‘Halka hizmet hakka hizmettir’ sözünü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi de memnun ediyor. İlçemizde yaptığı hizmetlerden dolayı da Malatya Büyükşehir Belediyemize teşekkür etmek istiyorum. Bizler bu makamlarda vatandaşlarımıza hizmet için varız. Bizim tek amacımız var; oda vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Önümüzde 2023 seçimleri var ve bizimde bu seçimde Cumhurbaşkanımıza desteğimizi vererek, iktidara yeniden gelmesini sağlamamız lazım. Bu hizmetlere ara vermeden yolumuza devam etmemiz lazım. Yapılan çalışmalar Orduzu’ya hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. (Bülten)