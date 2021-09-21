Orduzu Mahallesinde Alt ve Üst Yapı Yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerinin Orduzu mahallesinde yaptığı alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Orduzu mahallesinde tamamlanan 20 km’lik asfalt çalışmasının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, Orduzu bölgesine devlet yatırımları ve büyükşehir belediyesinin yaptığı yatırımlarla birlikte toplamda 1 milyarlık bir yatırımın yapıldığını söyledi.

“ORDUZU MAHALLESİ EN BÜYÜK YATIRIMLARI BU DÖNEMDE ALDI”

Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, “Orduzu mahallemizde altyapı ve içme suyu çalışmaları bitti ve şu anda asfalt çalışmaları yapılıyor. Orduzu mahallemizde bulunan Arslantepe’nin UNESCO kalıcı miraslar listesine alınmasından, Orduzu mahallemize sentetik çim sahaların yapılmasında ve Orduzu bölgemize spor kompleksinin yapılmasından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir, “Orduzu bölgemizde MASKİ tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından yoğun olarak asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Şuana kadar 110 bin m2 asfalt çalışmasını yaptık. Bu çalışmalarda 20 bin ton asfalt kullandık. 110 bin m2’lik çalışmayla birlikte 20 km’lik asfalt çalışmamızı tamamladık. Eksik kalan noktalarımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Orduzu’da ciddi bir yatırım yaptıklarını söyleyen MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, “Orduzu ve Hanımınçitfliği mahallelerimizle birlikte yaklaşık 15 mahallemizde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı çalışmalarını yeniliyoruz. Şuana kadar yaklaşık 60 km’lik hattımızı yeniledik. Eski çürümüş ve kayıp kaçağın yoğun olduğu hatların iptallerini gerçekleştiriyoruz. Kısa bir zaman içerisinde bölgede alt ve üst yapı çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

“ORDUZU BÖLGESİNE 1 MİLYARLIK YATIRIM YAPIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Gürkan, “Orduzu mahallemizde yapılan çalışmaları inceledik ve muhtarımızla birlikte Orduzulu hemşerilerimizle yaptığımız görüşmede çalışmaların makul bir ölçüde planlanan zaman içerisinde devam ettiğini gördük. Orduzu mahallemiz, büyük ve eskiden belediye olan bir mahalle. Orduzu bölgemiz tarihinin en büyük yatırımını alıyor. Orduzu’nun altyapısı değişiyor. Bilindiği gibi bölgede yaz dönemlerinde çok su sıkıntısı olurdu. Kurak bir dönemde olmamıza rağmen şu anda Malatya’da ana merkezlerde vatandaşlarımıza su sorunu yaşatmadık. Malatya’nın modern anlamda, çağdaş anlamda bir şehirciliğin büyükşehire yakışan bir şekilde sadece Türkiye’nin yıldız bir kenti değil, dünyanın en güzel yıldız şehirlerinden biri olacağız. Malatya’nın hedefi budur. Çünkü Malatya’ya dün insanlık medeniyetinin başladığı yer diyorduk ve UNESCO’da medeniyet Malatya’da başlamıştır dedi. Dolayısıyla medeniyetin başladığı bir yer dünya kenti olmaya namzettir. Bizde bunu yerine getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu. (Bülten)