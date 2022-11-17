Orduzu Göleti’nde Ceset Bulundu!

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Kerem A.’dan gelen acı haber yakınlarını yasa boğdu.

Orduzu Göleti’nde sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından 20 dakikalık bir çalışmanın ardından genç adamın ceseti kıyıya 10 metre uzaklıkta bulundu.

Akşam saatlerinde bu yana haber alınamayan 35 yaşındaki Kerem A.’dan kötü haber geldi. Vatandaşların Orduzu Mişmiş Park Fuar alanındaki gölet kenarında olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri gölette hummalı bir çalışma başlattı. Sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından 20 dakikalık bir çalışmanın ardından genç adamın cesedine kıyıya 10 metre uzaklıkta yaklaşık 20 metre derinlikte ulaşıldı. (Haber Merkezi)