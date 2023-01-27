“Orduzu dünyanın baş şehri olacak”

Orduzu Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları sonrasında hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri Selahattin Gürkan’ı mahallelerine davet ederek, teşekkür etti. Davette konuşan Gürkan EXPO 2028’in Orduzu sınırları içerisinde olacağını belirterek, “Nitekim EXPO 2028’de Orduzu Mahallesi sınırları içerisinde olacaktır. O zamanda Orduzu dünyanın baş şehri olacak” ifadelerini kullandı.

Davet üzerine Orduzu Mahallesi Kaldırım Sokakta vatandaşları ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Orduzu bölgesinde yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Uzun süredir çözülemeyen kanalizasyon sorununu çözen Belediye Başkanı Gürkan’a teşekkür eden mahalle sakini Fethi Kurultay, “Selahattin Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduktan sonra mahallemize ziyarete gelmişlerdi ve mahallemizdeki sorun, sıkıntıları bizlere sormuştu. Bizlerde ‘Kaldırım Mahallesi’nin 40 senedir kangren haline gelen kanalizasyon sorununun olduğunu’ söylemiştik. Sadece seçim zamanında bir kereye mahsus söyledik. Başkanımız belediye başkanı olduktan sonra biz daha başkanımızın makamına gitmeden ekipleri gönderdi ve kanalizasyon, altyapı, üstyapı ve yol sorunumuzu çözdü. Başkanımıza verdiği sözü tuttuğu için teşekkür ediyor, her zaman kendisini destekliyoruz” dedi.

“ Orduzu tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor”

Gürkan’ın, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Orduzu Mahallesine çok büyük çalışmalar yaptığını söyleyen Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, “Başkanımız mahallemize yaklaşık 2 yıl içerisinde 60 yıldır yapılmayan hizmetleri yaptı. Altyapı, üstyapı, gençlik merkezi, kapalı spor salonu, sentetik çim saha, Arslantepe Höyüğünün UNESCO Kültürel Miras Listesine alınması, Karşılama Merkezi mahallemize kazandırıldı. Gerçekten de Orduzu, tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor ve almaya da devam ediyor. Belediye Başkanıma mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mahallem ve şahsım adına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“ Orduzu bizim için özel ve farklıdır”

Orduzu Mahallesinin kadim ve dünyada ilk devletin kurulduğu mahalle olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Orduzu merkez ve önemli mahallelerimizden bir tanesidir. Kadim ve dünyada ilk devletin kurulduğu mahalledir. Bundan dolayı Orduzu bizim için özel ve farklıdır. Diğer mahallelerden daha farklı bir bakış açısıyla Orduzu’ya bakmamız gerekir. UNESCO’nun Kalıcı Kültürel Miras Listesinin 19. Sırasında Orduzu yer alıyor. Dolayısıyla Orduzu Mahallemizin metruk halde kalması doğru bir şey değildir. Bu anlamda Orduzu’nun altyapısı, üstyapısı, kanalizasyonu, yolları, çevre düzenlemesi, şehrin uydu şehrinin Gelincik Tepe’ye taşınması, Arslantepe Höyüğünün UNESCO’nun Kalıcı Kültürel Miras Listesine alınması, Güldal Akşit Bulvarıyla Kuzey Kuşak Yoluna Kuzey çevre yoluna ve Elazığ ana aksına bağlanması sağlanmıştır. Ekip arkadaşlarımız bütün Malatya’da olduğu gibi Orduzu Mahallesinde de yoğun bir şekilde çalışma yapıyor. Bilindiği üzere daha önceden Malatya’nın kanalizasyonunun bir kısmı Bulgurlu Deresi’ne bir kısmı da Beyler Deresi’ne akıyordu. Doğu Kolektörü tamamlandıktan sonra doğuda olan mahallelerimizi Doğu Kolektörüne, batı tarafın da bulunan mahallelerimizi de Batı Kolektörüne bağlayarak, arıtmaya girmesini sağladık. Tabii biz bununla da yetinmeyip, bütün ilçelerimize arıtma tesisi yaptık. Yaptığımız büyük yatırımlarımızla Orduzu, hem şehrimiz hem ülkemiz hem de uluslararası önemli bir merkez olacaktır. Nitekim EXPO 2028’de Orduzu Mahallesi sınırları içerisinde olacaktır. O zamanda Orduzu dünyanın baş şehri olacak” diye konuştu.