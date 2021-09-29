Orduzu da bir garip yol hikâyesi

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Bilindiği üzere şehrimizde meydana gelen deprem felaketi sonrası Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi mevkiinde TOKİ tarafından deprem konutları inşa edildi.

Söz konusu konutlar mevcut yolun yetersiz kalacağı öngörülerek 30 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda yeni bir yolun yapılması planlandı ve “acele kamulaştırma” yöntemi ile bölgedeki vatandaşın yol güzergâhında olan taşınmazları kamulaştırılmaya başlandı.

İşin garipliği ise bu aşamada başlıyor…

Zira yolun 30 metre genişliğinde olacağıyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde haberler yayımlandı. Hatta şu an yapımı devam eden yol çalışması tabelasında “30 metre” ibaresi net bir şekilde yazıldı. Ancak uygulamada öyle hukuksuzluklar yapıldı ki bölge halkı mağduriyetini dilendiremedi bile. Birçok vatandaş “bizim avukata verecek paramız dahi yok koskoca belediye ile nasıl mücadele edelim” diyerek istemeyerek de olsa anlaşmak durumunda kaldı.

Ancak bu hukuksuz uygulamalara boyun eğmeyen ve yasal yollarla hakkını arayan bölge halkı da bulunmakta. Av. Yavuz Selim Ersu’nun iddia ettiği üzere Belediyede hatırlı tanıdık bulan kişilere özel uygulamalar mevcut. Şöyle ki; müvekkili Muzaffer Ersu ilk hazırlanan imar planında belediyenin hazırlamış olduğu raporlara hiç itiraz etmeden anlaşma yoluna gitmiş. Ancak evlerinin tam karşısında bulunan komşularının Malatya Büyükşehir Belediyesinde üst düzey yönetici olan yakınları sayesinde 1/5000 ölçeğindeki imar planını değiştirdiklerini (ki bu ölçekteki imar planları sadece planın uygulanmasının imkânsız hale gelmesi durumunda değiştirilebilir) öğrenmiş. Bu konuda belediyeden imar plan değişikliği ile ilgili belgeleri yasal yollarla talep eden Avukat Selim Ersu, belediye tarafından yapılan hukuksuz ve kamu kaynaklarını boşa harcayacak derecede anlamsız viraj veren değişiklik yakınlaştırarak verildiğini görüyor. Bu vesile ile diğer sahipsiz diye düşündükleri diğer vatandaşlar gibi Muzaffer Ersu’nun da ses çıkarmayacağını düşünmüşler.

OKUL BAHÇESİ DE YOLA KURBAN GİDİYOR

“Evi için belediyeye resmi itirazın dahi olmadığını” söyleyen, Avukat Ersu şöyle devam etti: “Bu işleme karşı İdare mahkemesinde açmış olduğumuz davaya belediye tarafından sunulan evraklardan da görmüş olduk ki evi için yol güzergâhı değiştirilen kişilerin yasal olarak Belediyeye itirazları dahi yok. Yani tanıdığınız varsa hukuka ihtiyacınız yok…”

Üstelik bu değişiklik ile ilgili kişilerin evini kurtarmak pahasına bölgenin en önemli eğitim kurumu olan Nadire Dernek İlköğretim Okulunun da bahçesinin önemli bir bölümü yol olarak değerlendirilen planda “kişinin menfaati eğitim öğretimden dahi üstün tutulmuş” hale getirilmiş.

Yine Avukat Yavuz Selim Ersu’nun beyanlarına göre 30 metre genişlikte olacak diye lanse edilen yolun fiilen bitmiş kısmında yol genişliğinin 20-23 metre genişlikte olduğu hatta bazı bölgelerde 18 metreye kadar genişliğin indirildiği görülüyor.

Bir milyona yakın kişinin yaşadığı bir şehirde Büyükşehir Belediyesinin hatır gönül ilişkileriyle uygulamalar yapması Malatya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Orduzu’da nesillerdir birlikte yaşayan bölge halkının da komşuluk ilişkilerini bozmuş durumda.

“Müvekkilimin başkalarının hatır ilişkisine kurban verilerek evinin yıkılması neticesinde yapılacak yolun akılla ve hukukla açıklanacak hiçbir tarafı bulunmamaktadır” diye devam eden Ersu, “Bu şekilde keskin bir virajla inşa edilen yolda ilerleyen zamanlarda meydana gelebilecek tüm can ve mal kaybıyla neticelenecek kazalardan Malatya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri mesul olduğunun” altını da çiziyor.

Hâlihazırda büklüm büklüm ve plan bütünlüğünden uzak daralıp genişleyen şekilde büyük bölümü inşaa edilen yolun bölge halkında “hatırlı dostu olan ev-bahçe durumuna göre yol yaptırdı” gibi düşüncelere kapılmasına sebebiyet veriyor. Ersu açıklamalarını, “Sonuç olarak kamu kaynaklarını keyfi ve hukuksuz şekilde kişisel ilişkileri doğrultusunda harcamaktan çekinmeyen tüm Belediye yetkililerinden, mevcut hukuksuz uygulamalara son vermesini ve hakkaniyet nasıl gerektiriyorsa öyle davranmalarını beklemenin en temel Anayasal hakkımız olduğunu bildiririz” sözleriyle sonlandırdı.

“3 AY BOYUNCA RANDEVU ALAMADIM”

Söz konusu yol genişletme çalışmalarında yaşadığı mağduriyeti anlatan 70 yaşındaki Ali Atlı, Malatya Büyükşehir ve Battalgazi Belediyesi tarafından çizilen iki projenin iptal edildiğini kaydederek, “Devreye para girdi tabi. Yolun projesini viraj koyup, evleri yıkıp yukarı çıkardılar. Viraj ilk projede yoktu. Rüşvet yediler. 3 ay Selahattin Gürkan’ın peşinde dolaştım. 70 yaşında biri olarak 3 ay boyunca randevu alamadım. En son bir gün sabah namazında aradım ve o gün görüşeceğini söyledi. Gün boyu saat 3’e kadar bekledim. Korumaları bana ‘git durakta bekle’ dediler. Derken o gün Başkanla görüştüm. Benim iki katlı evime 160 bin lira değer koymuşlar. Kimsem yok, garibanım ben. Çabalarımla bu 160 bin lirayı 308 bine çıkardık. Bu parayı da daha geçenlerde verdiler. 3 aydır süründürüyorlar. Yola keskin bir viraj vermişler. Yaşar Karataş valinin yanına gidip, ne yaptıysa akrabalarının evini kurtaracak şekilde yola yön verdi. Bende akrabasıyım ama fakirim. Hükümet zenginden yana. Kime gittiysem beni oyaladılar. Ben şimdi evimden çıkmayacağım. Gelip başıma yıksınlar. Bana TOKİ’de ev vereceklerini ve şimdi de ev olmadığını söylüyorlar. Kış günü çıkıp nereye gideceğim?” dedi.

KALAN 7 METRE NEREDE?

Yol genişletme çalışmasında ilk plana uyulmadığını ve işin içine torpilin girdiğini teyit edenlerden biri de Muzaffer Ersu. Eline metreyi alıp yolu ölçen Ersu, yol genişliğinin 23 metre olduğunu gördüğünde ise haklı olarak kalan 7 metrenin nerede olduğunu sorguluyor. İki evin yıkılmaması için yola 90 derecelik virajla yolun tehlikeli bir hal aldığını kaydeden Ersu, bu durumdan mağdur olduğunu söyledi. Yetkililere seslenerek devam eden Ersu, ‘Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var’ dedi.

VATANDAŞ KENDİ İMKÂNLARIYLA ÖNLEM ALIYOR

Söz konusu yolun bahçesinden geçtiği Ömer Zencir isimli vatandaşa ise bahçeden yola toprak kayması olmaması için yola perde duvar yapılacağı söyleniyor fakat bu duvar da yarım bırakılıyor. Bahçeden kışın yağışların başlamasıyla beraber yola doğru toprak kayması olmaması için bahçesindeki ağaçları kesen Zencir, adeta kendi imkânlarıyla önlem almış durumda.