Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Orduzu Kaldırım mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Güder, “Orduzu bölgesi bizim için çok önemli ve müstesna yerlerin başında geliyor. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını istişare kültürü içinde hep birlikte çözüyoruz.” dedi.

Vatandaşlarla iç içe olmanın, istişarelerde bulunmanın önemine değinen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Orduzu bölgesi bizim için çok önemli ve müstesna yerlerin başında geliyor. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını istişare kültürü içinde hep birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını vatandaşlarımıza iletiyorum. 2019 yılından bu yana Orduzu’da bir dönüşüm başlattık. Bu dönüşümünü Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan destekleriyle sağladık. Toki konutlarıyla birlikte Orduzuya yeni bir alt merkez kurduk. Bunun yanında sportif yatırımlar, alt ve üst yapı, doğalgaz ve birçok yatırımlar kazandırdık. Orduzu’nun imarını çözüme kavuşturduk. UNESCO Dünya Kültür Mirası’nın da bu bölgede olması Orduzu’ya ayrı bir önem kattı. Bu bölgemize son 4 yılda ciddi yatırımlar yaptık, çok emek harcadık. Yaptığımız yatırımlarla Orduzu bölgemiz şahlanmaya devam ediyor. İlçemizde bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için gecemizi adeta gündüzümüze katmış durumdayız. Bizim ilçemize hizmet sözümüz var ve bu sözümüzü tutmak için her yeni güne neler yapabiliriz düşüncesi ile başlıyoruz” şeklinde konuştu.

TÜFENKCİ: TÜRKİYE’DE ESER SİYASETİ YAPIYORUZ

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte Orduzu’nun hak ettiği gerçek değere ulaştığını aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Öncelikle Orduzu halkımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizlere evlerini açtılar, gönüllerini açtılar. Orduzu bölgesi bizim için gerçekten çok önemli ve hak ettiği gerçek değere ulaşma konusunda her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyor. Buda bizi mutlu ediyor. Bu mutlulukla birlikte Battalgazi için özveriyle büyük emekler ortaya koyan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

(Bülten)