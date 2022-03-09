DOLAR

14,6240$% 1.16

EURO

16,1039% 1.8

STERLİN

19,3149£% 1.7

GRAM ALTIN

948,42%-0,57

ÇEYREK ALTIN

1.543,00%-0,83

BİTCOİN

615461฿%9.10217

İkindi Vakti a 15:57
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Ordu’da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler

Ordu’da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler

ordu’da trafik kazası: araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden iki sürücü hastane direğine çarparak durabildi.

Kaza, Yüceler Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Nurettin Tanlak idaresindeki 41 NA 371 hafif ticari araç, Ünye Devlet Hastanesi karşısında bulunan ışıklarda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Erdal Öztürk idaresindeki 52 ABK 827 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç, Ünye Devlet Hastanesi’nin girişinde bulunan beton direğe çarptı.

Kaza anında bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir farklı kazanın önüne geçerken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Türkiye’ye kaçak yollarla giren 6 yabancı Denizli’de yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.