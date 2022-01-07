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Anasayfa / Asayiş / Ordu’da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın

Ordu’da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın

ordu’da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın
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Ordu’da, ulusal televizyon kanalları için karasal yayın yapan vericilerin olduğu alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Olay, Altınordu ilçesi Akçatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ulusal televizyon kanalları ile radyolara yayın yapan vericilerin bulunduğu Kıran Sokak üzerinde bir vericinin trafo kısmından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 televizyon kanalı ile bir radyo kanalına karasal olarak yayın yapan vericinin trafo kısmında başlayan yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı alanda elektrik kesintisi de meydana geldi.

Elektrik dağıtım firması ekipleri kesintiye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

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