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Anasayfa / Asayiş / Ordu’da orman yangını

Ordu’da orman yangını

ordu’da orman yangını
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Ordu’nun Ulubey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, ilçeye bağlı Uzunmahmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutlukoca ormanından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Şefliği ekipleri, jandarma ve çevre ilçelerdeki belediyelerden iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan araçla ulaşımın olmadığı alanda itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları başlattı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangına müdahalede bulunan vatandaşlar, arazinin zorlu olduğunu ve ekiplerin yangına ulaşmakta güçlük çektiğini belirterek, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangının giderek büyüdüğünü söylediler. Ekiplerin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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