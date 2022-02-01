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Ordu’da kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü: 1 yaralı

ordu’da kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü: 1 yaralı
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Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan balkon çöktü, altında kalan bir kadın ise yaralandı.

Olay, ilçenin İçeribüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışından etkilenen bölgede, balkonda kar birikmesiyle ağırlık oluştu. Daha fazla kar ağırlığına dayanamayan balkon bir anda çöktü. Bu sırada balkonun altında olduğu öğrenilen bir kadın kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesinin ardından ayağında kırık olduğu tahmin edilen kadın hastaneye sevk edildi.

Çaybaşı Kaymakamı Furkan Çakır ve Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz balkonu çöken evde incelemelerde bulundu. Başkan Semiz, ”Karın ağırlığına dayanamayan balkon çökmüş. Bir vatandaşımız altında kalmış. Hastaneye sevk edildi. Ayağına kırık olduğunu düşünüyoruz. Aileye gerekli desteği veriyoruz” dedi.

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