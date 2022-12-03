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Anasayfa / Gündem / Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
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Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

İlana ulaşmak için burayı tıklayınız.

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