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’Onur Anıtı’na saldıranlar tutuklandı

’onur anıtı’na saldıranlar tutuklandı
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Samsun’da Onur Anıtı’na saldıran 2 kişi tutuklandı.

Samsun’da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı’na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi tarafından yakalanan ve kuzen oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun’da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 zanlı “5816 sayılı Kanun’a muhalefetten” tutuklandı.

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