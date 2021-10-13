“Önümüzdeki dönemin iktidarı İYİ Parti’dir”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Bir araştırma şirketinin Malatya’da yaptığı seçim anketine göre AK Parti yüzde 47,5 ile birinci, CHP yüzde 20,1 ile ikinci, MHP yüzde 10.8 ile üçüncü, İYİ Parti yüzde 10.4 ile dördüncü sırada yer aldı. Anket sonucunu değerlendiren İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, “Göründüğü üzere bütün yorumcular ve bu işe kafası çalışanlar, değerlendirme yapanlar görüyor ki İYİ Parti birinci partidir. Milletin teveccühü devam ettikçe partimizin yükselişini kimse kesemez” dedi.

Kamuoyu araştırması yapan bir anket şirketi Malatyalı seçmenlere, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yöneltti. Anketi cevaplayan Malatyalı seçmenlerin oylamasına göre, AK Parti yüzde 47,5 ile birinci, CHP yüzde 20,1 ile ikinci, MHP yüzde 10.8 ile üçüncü, İYİ Parti yüzde 10.4 ile dördüncü sırada yer aldı.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, anket sonuçlarıyla alakalı, “İYİ Parti Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da yükselişte, tabii ki bu yükseliş sayın genel başkanımız ve bizlerin gayretleriyle oluyor. Ayrıca ülkenin içerisinde bulunduğu durum, yönetim tarzının millete uymayışı, milletin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik bunalım, hükümetin 20 yıldır bu bunalımı çözemeyişi, verilen sözleri tutamayışını herkes görüyor. Zaten hükümette bunun fakında. Genel başkanımız il il geziyor ve Malatya’ya da geldi. Önümüzdeki dönemin iktidarı İYİ Parti’dir” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ BİRİNCİ PARTİDİR”

Anket sonucuna göre Malatya’da yükselişe geçen İYİ Parti’nin önümüzdeki süreçte daha da yükseleceğini vurgulayan Sarıbaş, “İleriki safhada bu sayı daha da çok olacak, aslında AK Parti Konjonktürel bir partidir. Dolayısıyla bir felsefesi, bir inancı, gelecek ön görüsü olmayan bir partidir. Tayyip Bey’in sevgisine ve liderliğine dayanan bir partidir. Cumhurbaşkanı 20 yıl sonunda halktan uzaklaşınca halk dolayısıyla merkez sağ olana yönelmek zorundadır. Göründüğü üzere bütün yorumcular ve bu işe kafası çalışanlar, değerlendirme yapanlar görüyor ki İYİ Parti birinci partidir. Milletin teveccühü devam ettikçe partimizin yükselişini kimse kesemez” dedi.

“İYİ Parti vatanseverlerin partisidir ve bu ülkenin yüzde 90’ı vatanını sevdiğine göre İYİ Parti’nin yükselmesine karşı hiçbir sebep yok” diyen İl Başkanı Sarıbaş, “Hükümet çare olamadı. Yani Genel Başkanımız Meral Akşener’in tabiriyle ‘acube bir sistem’ yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu millete, bu milletin duruşuna ve yaşayışına ters geldi. Cumhurbaşkanı denilince ülkeyi temsil eden kişi olarak görmek isteniyor. Oysa Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı ve halkın yüzde 50’sine ‘illet, zillet’ diyor. Dolayısıyla bu sistemin daha fazla ilerlemeyeceği ortaya çıktı. O nedenle parlamenter sisteme dönüş için bütün muhalefet partileri, üç aşağı beş yukarı ilçelerde anlaştılar, vatandaşında büyük çoğunluğu parlamenter sisteme dönüş için gönül birliği yaptılar. Çünkü mevcut sistemde denetleme yok. Yargı tamamen bir siyasi partinin elinde, bunu da açık açık söylüyorlar. Oysa bu sistem yanlış iktidarlar, hükümetler gelir geçer devlet yerinde durur. Bu devlet bin yıllık bir devlet hiçbir siyasi parti ile de özleşdeşemez” diye konuştu.

“AK PARTİ’YE ÇIKAN YÜZDE 47 ORANI FAZLA BULUYORUM”

Önümüzdeki dönelmelerde Millet İttifakının Cumhur İttifakını geçeceğini de söyleyen Sarıbaş, “Ben Malatya anketinde AK Partiye çıkan yüzde 47’lik oranı da fazla buluyorum. Yani AK Parti’nin Malatya’da yüzde 35’leri geçeceğini düşünmüyorum. MHP’nin de yüzde 5 civarında seyredeceğini tahmin ediyorum. Muhtemelen biz Millet İttifakı olarak, önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakını Malatya’da geçeceğimizi düşünüyorum” dedi.