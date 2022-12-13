‘Önlem Al, Hayatta Kal’ sempozyumu gerçekleştirildi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 13-14 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara Beştepe’de düzenlenen “Güvenli Trafik, Güvenli Tarım” Sempozyumu ve “Önlem Al, Hayatta Kal” İş Birliği Protokolü kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonundan Video Konferans Sistemi (VKS) ile katılım sağlandı.

Sempozyuma Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Jandarma ve Emniyet birimlerinin sorumlu amirleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kırsal alan koşulları ve tarımsal üretim faaliyetleriyle ilişkili trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesine yönelik bilimsel, teknik ve uygulayıcılar düzeyinde değerlendirmelerde bulunulması ve çözüm önerileri geliştirilmesi,

-Bakanlıklar, üniversiteler, sektörel kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve trafik kolluğu arasında iş birliğinin geliştirilmesi,

-2021-2023 ve müteakip Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planlarına dahil edilmesine ihtiyaç duyulan yeni performans göstergelerinin değerlendirilmesi,

-Akademik araştırmalar için yeni alanlar ve konulara altyapı oluşturulması,

-Tarımsal işgücünün trafik güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının değerlendirilmesi,

-Tarımsal faaliyetlerle ilişkili trafik kazalarının azaltılmasına yönelik denetim, eğitim ve kampanyaların sürekli ve sürdürülebilir hale getirilmesi konuları görüşülerek karara bağlanıldı.

(Bülten)