“Onlar laf üretir, bizse hizmet üretiriz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu Mahallesi’nde bulunan Dere Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Burada konuşan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarına ayrı bir önem verdiklerini kaydetti. Güder, çalışmalar hakkında bazen mesnetsiz iddialarla karşılaştıklarını ifade ederek, “Ben de o iddiada bulunanlara, Çevreyolunun altına gelip yatırımlarımızı görsünler tavsiyesinde bulunuyorum. Birileri çamur atar ama bize icraat yapmak yakışır. Onlar laf üretir, bizse hizmet üretiriz” dedi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orduzu Mahallesi’nde bulunan Dere Sokak’ta 2 bin 400 metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Engin Pepeler’den çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, millete hizmetkar olma yolunda, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 2 bin 400 metrelik sıcak asfalt çalışmaları ile sorunlarının çözüme kavuştuğunu aktaran Dere Sokak sakinlerinden Bayram Ekin, “14 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Hamd olsun büyük bir sıkıntımız yok ama mahallemiz kışın kötü bir hal alıyordu. Evimize giderken yağmur ve çamurdan dolayı bir sorun yaşıyorduk. Battalgazi Belediyemizin başarılı çalışmaları ile o sorunumuzda ortadan kalktı. Çalışmalardan gayet memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kolaylık versin” derken, Maden Yiğit isimli bir mahalle sakini ise şunları söyledi:

“Şimdiye kadar sokağımıza yol noktasında bir şey yapılmamıştı. Allah başkanımızdan razı olsun. Eski hali gerçekten kötüydü. Şimdi tertemiz bir görünüme kavuştu. Sorunumuzu çözüme kavuşturduğu için başkanımıza gece gündüz dua ediyoruz” eklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

2023’te asfaltsız yolumuz kalmayacak sözünü yerine getirmek için gece gündüz sahada olduklarını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, şunları kaydetti:

“Orduzu’daki Dere Sokak’ta devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Orduzu Bölgemize ciddi yatırımlar yapıyoruz. TOKİ konutlarının bu bölgeye yapılması nedeniyle yollarımızda ciddi tahribatlar oldu. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve Battalgazi Belediyemiz olarak yollarımızı daha konforlu hale getirmek için zaman kaybetmeden çalışma başlattık ve bu çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yollarımız sıcak asfalt ile daha kaliteli hale geliyor. İnşallah Türkiye’mizin yeni yüzyılında Malatya’mızın ve Battalgazi’mizin daha güzelleştiğini göreceğiz. 2023 yılında ilçemizde asfaltsız yol bırakmayacağımızı belirtmiştik ve mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Bu sözümüzün yüzde 90’nını yerine getirmiş olduk. O günden bugüne 500 milyon liralık ulaşım yatırımı gerçekleştirdik. Battalgazi Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarına ayrı bir önem veriyoruz. Çalışmalarımız hakkında bazen mesnetsiz iddialarla karşılaşıyoruz. Ben de o iddiada bulunanlara, Çevreyolunun altına gelip yatırımlarımızı görsünler tavsiyesinde bulunuyorum. Birileri çamur atar ama bize icraat yapmak yakışır. Bizler onlara hizmetlerimizle cevap veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Onlar laf üretir, bizse hizmet üretiriz.” (Bülten)