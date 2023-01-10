ONLAR DA İSYANDA!

SİNEM HATUN DAVUT

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalması tepkilere neden oldu. Yüzde 122 oranda zam beklerken, verilen yüzde 85 oranındaki zammı yeterli bulmadıklarını dile getiren Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke, “Bu rakamlarla, bu ücret zammıyla bu işi daha fazla sürdüremeyeceğiz” dedi.

Memur ve emeklileri memnun etmeyen yüzde 30 oranındaki zammın ardından, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik maaşlarına gelen Resmi Gazete’de yayımlanan yüzde 85’lik zam oranına isyan ettiler. Bu artışa tepki gösteren ve mali müşavirlerin zor durumda olduğunu BUSABAH gazetesine anlatan Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke, önemli açıklamalarda bulundu.

Memurlara ve çalışanlara yapılan asgari ücret zamları ile beraber kendi ücretlerine yönelik yapılan asgari ücret zamlarının beklentilerinin çok altında gerçekleştiğine dikkat çeken Böke, asıl beklentilerinin yüzde 122 olduğunu dile getirdi.

“ENFLASYON HALA DEVAM EDİYOR”

Yapılan zammı yeterli bulmadıklarını dile getiren Böke, “Beklentimiz 2022 yılında gerçekleşen yeniden değerleme oranının altına düşmemesi yönündeydi. Üst birliğimiz TÜRMOB’un Maliye Bakanlığına sunduğu bu başvuru ne yazık ki kabul edilmedi ve yüzde 85’lik bir zamla asgari ücret tarifemiz 2023 yılı için yayınlandı. Bu tabiî ki bizim kabul edebileceğimiz bir oran değil. Çünkü 2022’nin başından beri süre giden yüksek enflasyon hala devam etmekte. Bu anlamda bizler 2022 yılının başında hayatımızı ve ofislerimizi idame ettirebilmek için elde ettiğimiz gelirlerle artık bunları başaramıyoruz. Ne yazık ki ofislerimizin giderleri, çalıştırdığımız personellerin giderlerini ve yeni açıklanan asgari ücretlerle bunların ücretlerini de karşılayamaz duruma geldik. Bu yüzden üst birliğimiz TÜRMOB’un da aldığı kararla ve tüm oda başkanları ile beraber aldığımız kararlarla Türkiye’de ücretlerimize yönelik yapılan zamla ilgili ortak bir tavır aldık. Biz asgari ücret tarifemizdeki yüzde 85’lik zammı yeterli bulmuyoruz. Bu anlamda da bunu dile getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“SORUNLARIMIZ ÇOK”

Mali müşavirlerin içinde bulunduğu sıkıntıları da anlatan Böke, “İçimizde sorunlarımız çok ama bunlar tabi ki bireysel anlamda mali müşavirlerimizin kendi istekleri doğrultusunda halledilmeyecek sorunlar değil. Bizim tek sıkıntımız ücretlerimizin bu dönemde geçimimizi sağlayacak kadar yeterli olmaması. Mali müşavirlerimiz kira ile elektrik zamları, doğal gaz zamları ile ilgili asgari ücretlilerimizin yanımızda çalışan stajyerlerin, personellerin ücretlerinin karşılanmaması ile ilgili çok zor durumdalar. Biz hem bu anlamda Maliye Bakanlığının ücretlerimizin bizim talep ettiğimiz en az yüzde 122’lik seviyeye getirilmesi hem de personellerimiz ile ilgili en azından daha evvelden yürürlükte olan toplamda yüzde 11’lik teşvikin yine devam edecek hale getirmesi. Biz bunun kabul edilmesi beklentisi içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“İŞ BIRAKAN MALİ MÜŞAVİRLER VAR”

İş bırakmak zorunda kalan mali müşavirler olduğuna dikkat çeken Böke, “İşi bırakan mali müşavirlerimiz var. Hem piyasadaki iş bulma imkânının zor olması hem de ücretlerin bizi geçimimizi sağlayacak kadar yeterli olmaması. Bu yüzden birçok meslektaşımız özellikle genç meslektaşlarımız işin başında umutla beklerken sonrasında o işten vazgeçip tekrar sigortalı olarak ya da ücretli olarak bir yerlerde çalışma imkânı arıyor” dedi.

“ORTAK KARAR VERİYORUZ”

İstek ve taleplerinin yerine getirilmediği takdirde bundan sonraki eylem planlarını ne olacağını açıklayan Böke, “Bundan sonraki eylem yerel bazda neler olabileceği konusunda tabi ki biz bireysel olarak herhangi bir karar vermiyoruz. Biz bütün kararlarımızı tüm Türkiye çapında, tüm oda başkanları ile beraber ortak veriyoruz. TÜRMOB birtakım zorluklarda mutlaka bir eylem planı var. Sıkıntımızı ve asgari ücret tarifemizin yeterli olmadığı yönündeki bu sıkıntımızı dile getirmek bizim için yeterli” ifadesini kullandı.

“ANLAYIŞ GÖSTERMELERİNİ TALEP EDİYORUZ”

Zor durumda olduklarını tekrarlayan Böke, “Malatyalı siyasilerimiz ile birlikte Maliye Bakanlığı nezdinde vereceğimiz tek mesaj şudur: Biz aslında kamu hizmeti veren bir meslek örgütüyüz. Kamuya yardımcı oluyorsak kamunun da, kamunun başında idarecilerin de bize yardımcı olması lazım. Bu anlamda bilinen bir gerçek var: Bu da enflasyon oranı. Bunun bilinmesine rağmen bizim zam oranının çok düşük belirlenmesi bizleri son derece üzmüştür. Bununla beraber hem Maliye Bakanlığının yani idarenin hem de hizmet ettiğimiz meslek örgütlerinin ve ticaret erbaplarının bize bu konuda anlayış göstermelerini ve bizim zor durumda bulunmamızın onlar tarafından da anlayışla karşılanmasını talep ediyoruz. Zira biz bu rakamlarla, bu ücret zammıyla bu işi sürdüremeyeceğimiz ortada” şeklinde konuştu.