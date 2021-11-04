Önemli sorunlardan:Kabızlıklık!!!

Önemli sorunlardan:Kabızlık!!!

Kabızlık sindirim sistemini etkileyen önemli bir problemdir. Kabızlığın başlangıç zamanı, süresi, laksatiflere olan cevaplar önemlidir. Hastanın aldığı besinlerin miktarı, posa içeriği, sıvı alımı sorgulanmalıdır.

Kahvaltı yapmayanlarda kahvaltı yapanlara göre daha sık görülmektedir. Çünkü uyandıktan ve yemek yedikten sonra bağırsak hareketlerinin normale göre 2-3 kat arttığı görülmüştür.

Yeterli sıvı alımı ve düzenli egzersiz yapılması bağırsak hareketleri üzerinde etkili olup kabızlığı azaltmaktadır. Egzersiz yapmayan toplumlarda 3 kat daha fazla kabızlık yaşandığı tespit edilmiştir.

Diyette posalı besinlerin tüketilmesi kabızlık içinde önemli bir durumdur. Posa bağırsakta besinlerin geçiş hızını artırır.

Peki kabızlıkta hangi besinler tüketilmemelidir?

Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, elma, muz, şeftali, nar, çay, kahve gibi besinlerden kabızlık yaşayan bireyler uzak durmalıdır.

Kabızlık için beslenmede dikkat edilmesi gerekenler;

1.Bol posalı besinler baklagiller, meyve, sebzeler her gün beslenmemizde yer almalıdır. 2.Kuru kayısı, mürdüm eriği, kuru erik, kuru incir gibi kuru meyveler tüketilmelidir. 3.Günde en az 10 su bardağı su tüketilmelidir. 4.Sabah aç karnına oda sıcaklığında 1 bardak ılık su tüketilmelidir. 5.Mümkün olduğunca düzenli egzersiz yapılmalıdır. 6.Haftada en az 2-3 defa baklagiller (mercimek, kurufasulye, nohut vs) tüketilmelidir.

7.Bağırsaklarda sindirime yardımcı olan zararlı bakterilerin yanı sıra yararlı bakteriler de bulunmaktadır. Probiyotik yoğurt veya kefir bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bir ara öğün olarak 1 kase probiyotik yoğurt veya 1 bardak kefir içmeye çalışın.

8.Rezene, yeşil çay, papatya ve anason çayı için; Bu dört çayı uygun miktarlarda demleyerek günde 2 fincan içmeye çalışın, sindirimi hızlandırır, kabızlıkla oluşan şişkinliğe faydalıdır.

9.Her gün aynı saatte tuvalete gidin; Dışkılama hissi gelsin yada gelmesin her gün aynı saatlerde tuvalete gidilmelidir. Vücut fonksiyonları için düzen önemli. Tuvalete çıkma hissi yoksa bile her gün aynı saatlerde tuvalete gidip 10 ile 15 dakika oturmak dışkılama düzenini sağlamak için faydalı olacaktır.

Eğer iki haftadan uzun süredir şiddetli kabızlığınız varsa, yukarıda bahsettiğim unsurlara da dikkat ediyor ve faydalı olmadıysa bir doktora başvurmanızda fayda var.