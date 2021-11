“Önemli Olan Aks Üzerindeki Binalar”

MUTLU SARIGÜL

Sıtmapınarı’nda çöken 2 katlı binadan çıkartılması gereken dersler olduğunu ifade eden Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu,“Şehit Fevzi’de tek katlı binaların dönüşümünü yapmak çok kolay. Önemli olan ana aks üzerindeki binaların dönüşümünü yapmak” dedi.

Önceki gün Sıtmapınarı’nda 2 katlı binanın çökmesi, 2000 yılından önce inşa edilen binaların dayanıklı olup olmamasını tekrar gündeme getirdi. Yetkilileri tekrar uyaran ve bir an önce önlem alınması gerektiğini ifade eden Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, BUSABAH gazetesine konuştu.

“BÖYLE BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Yıkılması gereken binaların bir an önce yıkılması gerektiğini kaydeden Aluçlu, “Burası yığma bir bina. Yığma binalarda kolon olmaz, duvar taşıyıcı etkisi görür. Buradaki yıkılmanın sebebi duvarın kaldırılması dükkânın genişletilmesinden kaynaklanıyor. Taşıyıcı olan duvarı kaldırdıkları için bu durumla karşı karşıya kaldık. Şuna dikkat çekmek istiyorum: 2 katlı bir binada bütün Malatya seferber olmuş durumda. Buna rağmen enkazın içine daha ulaşamadık. Olası bir depremde 7 katlı, 2000 yılından önce yapılmış binlerce bina yıkılacak, mal, can kaybına ve Malatya’nın ekonomisinin çökmesine neden olacak ve böyle bir durumla karşı karşıyayız. Malatya’nın yerel yöneticilerinin bir an önce kentsel dönüşümlere başlayarak ana akslarda İstasyon Caddesi, Fuzuli caddesi, Kışla Caddesi, Sıtmapınarı ve Akpınar bölgelerindeki 7 katlı binaların mutlaka dönüşümünün yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşümde bu binaların bir an önce incelenip, güçsüz olanların tespit edilmesi ve bu binaların bir an önce yıkılması, güçlendirilmesi gereken binalarında bir an önce güçlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“YANLIŞ OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİM”

“Bu binadan çok ders çıkartmamız gerekiyor” diyen Aluçlu, şunları kaydetti:

“Çok konuştuk ama dikkate alınmadı. Şimdi hastanelerde hareketlilik ve insan sirkülasyonu daha fazla. Bunlar normalde kat döşemesi olarak geçiyor 200 kilogram/metre kareye göre hesap yapılırken o tür binalarda 300-350 kilograma göre hesap yapılması gerekiyor. Yani bu dönüşümlerin tamamen yanlış olduğunu ifade etmiştim daha önceki yıllarda. Şimdi tekrar ifade edelim: Bu binadan çıkartacağımız çok fazla ders var. Bu binanın 2 katlı olması, yığma bina olması, 2000 yılından önce yapılmış yaşlı bir bina olmasından kaynaklı olarak bu faciaya neden oldu. Buradan çıkartacağımız ders şu: 2000 yılından önce yapılmış binalarımızın akıbeti, olası bir depremde bu faciayla karşı karşıya kalacağız. Binlerce binanın bu caddede yıkıldığını düşünürseniz ulaşımın ne kadar kötü olacağını, doğal gaz patlamalarından yangınların çıkacağını ve yolların ulaşıma kapanacağını, kanalizasyonun ve içme suyunun patlayacağını, elektriğin, iletişimin kesileceğini düşündüğümüz zaman Malatya’nın bir an önce olası muhtemel depreme hazırlanması gerekiyor.”

“YEREL YÖNETİCİLERİ UYARMAMIZA RAĞMEN BİR ŞEY YAPILMADI”

Kentsel dönüşümün ana akslardan başlatılması gerektiğini ifade eden Aluçlu, “Taştepe’de, dönüşümü başlatmak çok yanlış bir proje. Şehit Fevzi’de tek katlı binaların dönüşümünü yapmak çok kolay. Önemli olan ana aks üzerindeki binaların dönüşümünü yapmak. Bunun için daha önce defalarca yerel yöneticileri uyarmamıza rağmen bir şey yapılmadı. İşte şimdi bütün Malatya burada,2 katlı bir binanın enkazını saatlerce kaldıramadık. Bu bina yıkıldığında çok önemli bir şey oldu. Binadaki döşemenin üçgen şeklide yıkılmış olduğunu gördük, buda yaşam üçgeni oluşmasına sebebiyet vermiş. Eğer bu üçgen oluşmasaydı içeriden çıkaracağımız insanların buradan canlı çıkarma olasılığımız çok az olacaktı. Vatandaşlarımıza sağ ulaşabiliyorsak oda bu yıkım şeklinden dolayı oldu. Bu büyük bir şanstır” şeklinde konuştu.