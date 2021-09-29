Önemi büyük D vitamini!

İnsanlar günümüz çalışma şartlarından dolayı doğadan uzaklaşmaya başladı. Doğadan uzaklaştıkça da birçok sağlık problemi yaşar oldu. Son günlerde üzerinde en çok durulan konulardan biri de D vitamini eksikliği.

En önemli D vitamini kaynağı güneş! Apartman yaşantısı, bilgisayar başından kalkmadan çalışan, hafta sonlarını da doğada piknik yapmak yerine kapalı alışveriş merkezlerinde alış veriş yaparak geçiren günümüz insanı, güneşi doğrudan göremez oldu. O nedenle yeteri kadar dışarı çıkmayan, güneşi pencerenin arkasından gören, güneşe çıktığında da yüksek koruma faktörlü krem kullanarak güneşten gelen D vitaminini vücuduna almayan bir çok insanda D vitamini eksikliği kaçınılmaz hale geldi.

* D vitamini eksikliği başta kemikte mineral bozukluğu olan Osteomalazi denilen hastalığa neden olur. Kalsiyum ve D vitamini eksikliği Osteoporoz dediğimiz kemik erimesi hastalığının da en büyük nedenidir. Bunlarla birlikte yapılan bir çok yeni araştırmada Tip1 diyabete, Multiple Skleroz denilen bir nörolojik hastalığa, bağırsakları tutan Crohn olarak adlandırdığımız hastalığa, eklem romatizması olarak bilinen Romatoid Artrite ve başta meme kanseri, prostat ve bağırsak kanseri olmak üzere bir çok kanser türüne de yatkınlığı artırdığı gösterilmiştir.

* Vücutta D vitamini hormon olarak görev yapar. Temel görevi bağırsaktan Kalsiyum emilimini arttırır. Kemik mineralizasyonunu sağlar, kalsiyum ve fosfor dengesini ayarlar ve kas-sinir sisteminin fonksiyonlarını düzenler.

* D vitamini yüzde 90-95 arasında güneşten gelir.

Yüzde 5-10 arasında ise sardalya, somon gibi yağlı balıklarda, süt, tereyağı, yumurta sarısı, brokoli, maydanoz, yulaf gibi besinlerde bulunur.

Ancak beslenme ile istediğiniz kadar bu besinlerden yeseniz de yeteri kadar güneşe çıkmazsanız vücut gerekli D vitaminini bulamaz.

D vitamini ve Kilo verme ilişkisi;

Günlük yeterli D vitamini alan vücutta acıkmaya neden olan leptin hormonunun daha az salgılanması sağlanarak, kişilerin daha az yemek yemesine ve daha geç acıkmasına imkan verilmektedir.Günlük alınan yeterli D vitamini, sürekli açlık hissine ve çok yemeye neden olan, diyet yapanların korkulu rüyası insülin direncini de etkilemekte ve bu problemin önüne geçebilmektedir. Vücut içerisinde yeterli miktarda D vitamini olduğunda, yağ depoları da çalışmalarını yavaşlatmakta ve vücutta daha az yağ stoklamaya başlamaktadır. Kalsiyum ile uyumlu bir ikili olan D vitamini, göbek ve bel çevresinde yağlanmaya sebebiyet veren stres hormonlarını yani kortizolu azaltmaktadır.

* Kişiler günlük yaşamlarında D vitamini eksikliğinden korunmak için haftada en az 3-4 gün güneş kremi sürmeden direkt güneş ışığına 15 dakika çıkmalıdırlar.

* Yılda en az bir kez D vitamini düzeyi bakılarak kontrolllü olarak gerekli yerine koyma tedavileri yapılmalıdır.