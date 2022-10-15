ÖNDEŞ’DEN GÜRKAN’A ZİYARET

Demiryolu İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Öndeş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Öndeş, “ Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz”

Gürkan ile bir araya gelen Demiryolu İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Öndeş, “ Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız daha önce Battalgazi Belediye Başkanımızdı. O günden bu yana samimiyetimiz devam ediyor. Yaptığı güzel hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Gürkan, “ Gece gündüz demeden daha fazla çalışacağız”

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Değerli başkanımız Malatya ile özdeşleşmiş bir isim. Malatya’nın bütün dertlerine, bütün sıkıntılarına her platformda her ortamda ve her yerde sahip çıkan bir başkanımız. Başkanımız bizlere yaptığımız hizmetlerden dolayı Türkiye haritası üzerine güzel bir plaket hazırlamışlar. Göstermiş oldukları incelik için kendilerine teşekkür ederiz. Gece gündüz durmadan daha fazla çalışacağımızın bilince olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Bülten)