ÖNCELİKLE ŞAŞIRDIM

Manisa karşısında böyle diri bir takım beklemiyordum.

Yani Rize hezimetinden sonra ligin kalbur üstü bir takımı karşısında ayakta kalabilmek hatta puan almak ve son dakika golü ile galibiyeti kaçırmak beklediğim aksiyonlar değildi.

Yavaş yavaş Abdulsamed’in önündeki savunma hattı oturmuş gibi bir görüntü verdi.

Evet yediğimiz iki golde adam paylaşım hatasından geldi ama maçın genelinde Barış, Gameli, Taha üçlüsü iyi mücadele ettiler.

Orta sahada Donsah, Ogün rakip ile savaştılar ancak Rahman ve Jospin gibi ileri ucu besleyecek asistler yapamadılar.

Geçtiğimiz haftalarda mükemmel bir oyun sergileyen Aly Malle, Manisa karşısında vasat bir oyun sergiledi.

Haqi Osman atletik bir oyuncu bir puana direkt katkı sağladı. Hem penaltı yaptırdı. Hem de ikinci golün asistini yaptı ama gördüğü kırmızı kart acemiceydi.

Cengizhan’ın iyi bir kumaş olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Düzgün bir penaltı kullanıp ikinci golde takipçiliğini gösterdi.

Doğukan hırslı iyi mücadele ediyor ancak son vuruşlarda daha etkili olması gerekiyor.

Adem Büyük…

Uzun süre Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük bu kez rakibimizdi. Harika bir gol attı ve sevinmeyerek şehrimize olan saygısını gösterdi.

Cihat hocaya kırmızı…

Cihat hoca ile hakem arasında ne geçti bilmiyoruz. Ancak direkt kırmızı görmesi hiçte iyi olmadı.

Cihat hoca görevde kalırsa şayet hafta içi basın toplantısında hakem ile arasında geçen diyaloğu açıklayacağını düşünüyorum.

Hakem iyi değildi…

Yiğit hocanın lehimize verdiği penaltı doğru karardı ancak daha sonra rakip takımın etkisinde kalarak hatalı kararlar verdi.

Cihat hoca ve Haqi Osman’a gösterdiği kırmızı kartlar çok ağır oldu.

Artık galibiyet zamanı…

5’inci hafta geride kaldı takım olarak sıralamada iyi değiliz ancak ilk haftaya göre oyunsal anlam da azda olsa bir düzelme söz konusu.

Umarım içeride oynayacağımız Alltay maçı ile ilk galibiyetimizi alırız.

Arguvan’ı hiç beğenmedim.

3’üncü lig temsilcimiz Arguvanspor’u geçen hafta beraberlikten dolayı tebrik etmiştim.

Ancak kendi sahasında Muşspor karşısındaki oyunu gelecek haftalar için hiçte iyi umut vermedi. Umarım çok kısa sürede toparlanırlar.