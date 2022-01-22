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Önce Vurdu Sonra Yardım İstedi

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Aybastı’da, tartıştığı kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, tartıştığı kocası Metin Y. tarafından vurulan Aysel Y. hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bu gece Aybastı Merkez eski cezaevi bölgesinde meydana geldi. Metin Y. bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Aysel Y.’yi silahla vurarak yaraladı. Eşini vurduğunu 112’yi arayarak sağlık ekibi talep eden Metin Y. bölgeye gelen sağlık ekiplerinin polise ihbarı ile birlikte olay yerinde tutuklandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri Aysel Y’yi Aybastı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aysel Y. kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Eşini vuran Metin Y. ise olaydan sonra tabancası ile birlikte Polis ekiplerine teslim oldu. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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