Önce kazdılar sonra kapattılar

BÜYÜKŞEHİR AYKOME NASIL İZİN VERDİ?

SİNEM HATUN DAVUT

Sıtmapınarı ’nda faaliyet gösteren özel bir hastanenin otoparkında yapılan kazı görenlerin dikkatinden kaçmadı. Bu kazıyı Battalgazi Belediye Meclis’inde gündeme taşıyan İYİ Parti Battalgazi Meclis Üyesi Muzaffer Karakuş, “Burada benim kanaatim ahbap çavuş ilişkisi var. Ortada bir yanlış, bir hata vardı. Yanlış olan şeylere müdahale ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Sıtmapınarı’nda bulunan özel bir hastanenin otopark kısmında başlayan kazı çalışmaları dikkat çekiyor. Bölgeyi görenler ‘Burada ne yapılıyor?’ sorusunu sorarken, yapılan işlemin kurallara uygun olmadığı ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişme üzerine dün sabah saatlerinde kepçe ile kazılan alan kapatıldı. BUSABAH Gazetesine konuşan iyi Parti Battalgazi Meclis Üyesi Muzaffer Karakuş, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Battalgazi Meclis Üyesi Muzaffer Karakuş, “Biz hastanenin olduğu yerde araştırma yaptık. Hastane yönetimi, hastaneyle ilgisi olmayan bir arkadaşımız adına Büyükşehir AYKOME’de ‘kablo geçireceğiz’ diye bir metre derinliğinde 2 metre eninde, 27 metre uzunluğunda bir kazı yapma talebinde bulunuyorlar. Büyükşehir AYKOME’ de ne olduğunu bilmeden bu talebe izin veriyor. Burayla ilgili 27 metre uzunluğunda bir tüp geçit yapılacağı bilgisini edindim ve belediye meclis toplantısında gündeme getirdim. Yanlış yapılan durumların karşısındayız. Burada benim kanaatim ahbap çavuş ilişkisi var.” dedi.

“AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ VAR”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İyi Parti Battalgazi Meclis Üyesi Muzaffer Karakuş, “Burada benim kanaatim ahbap çavuş ilişkisi var. Sağlık kuruluşunun bir ortağı AK Parti İl Başkan Yardımcısı. İzni kendi adına almıyor, sıradan bir vatandaş adına alıyor. İşin acı ve üzücü tarafı bu. Aynı talebi sıradan bir vatandaş istemiş olsa verilir mi, hayır verilmez. O zaman İstasyon, Kışla, Sivas caddelerinde karşılıklı 2 bina alın, tüp geçit yapıp, bir birine bağlayın. Bu İmar Kanunu’na da aykırı, ahlaka da aykırı. Yetkililerin bize tepki göstereceği bir şey yoktu, çünkü ortada bir yanlış, bir hata vardı. Yanlış olan şeylere müdahale ediyor, etmeye de devam edeceğiz.” dedi.

“EĞER BİZ BU KONUYU GÜNDEME GETİRMEMİŞ OLSAYDIK”

“Biz hastanenin olduğu yerde araştırma yaptık. Hastane, hastaneyle ilgisi olmayan bir arkadaşımız adına Büyükşehir AYKOME’de ‘kablo geçireceğiz’ diye bir metre derinliğinde 2 metre eninde, 27 metre uzunluğunda bir kazı yapma talebinde bulunuyorlar. Büyükşehir AYKOME de ne olduğunu bilmeden bu talebe izin veriyor.” diyen Karakuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu alan Battalgazi Belediyesi’nin mücavir alanı içerisinde. Yerinde yaptığımız incelemede bahsettiğimiz kazı yerinin 1 metre derinlik, 2 metre eninde 27 metre uzunluğunda olmadığını, 4 metre eninde 2,70 metre derinliğinde, 27 metre uzunluğunda bir tüp geçit yapılacağı bilgisi hasıl olunca Belediye Meclis toplantısında gündeme getirdim. Belediye Başkan Vekili arkadaşımız da Meclis’te kazı alanındaki çalışmanın durdurulduğunu, mühürlendiğini, böyle bir iznin iptal edildiğini söyledi. Biz de bundan dolayı teşekkür ettik. Malatya’da ben yaptım, oldu mantığında gidildiği müddetçe vatandaşa korku iklimi aşılandığı müddetçe bu iş böyle devam eder. Ancak bu demek değildir ki, Malatya’nın hepsi duyarsız. Duyarlı vatandaşlarımız da var. Bizler de onların sözcüsü olarak bu tür konuları kamuoyunun gündemine getiriyoruz. Eğer biz bu konuyu gündeme getirmemiş olsaydık bu iptal kararı alınmamış olacaktı. Birileri yanlış yapacak, birileri müdahale edecek ve doğru yolda birleşilecek. Yapacak başka bir şey yok.”