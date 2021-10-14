Önce FETÖ Çöktü, Şimdi TÜGVA Gibi Vakıflar Çöküyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tutulduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, “Türkiye’de siyasi kayırmacılıkla torpil yapılması yeni bir şey değil. AKP yıllardır referans adı altında önce FETÖ gibi örgütlerin militanlarına devleti teslim etti, FETÖ sonrası yine birtakım cemaat ve tarikat mensuplarının üyelerini kamuda kritik görevlere atadı. Liyakatsiz, eğitimsiz, kamu yönetimiyle uzaktan yakından alakası olmayan bu kişiler bu süre zarfında devletin istikrarını yok etti, devlete duyulan güveni azalttı ve en kötüsü onuruyla okuyup kamuda çalışmak isteyen gencecik insanların umutlarını yıktı. Gençlerin ekmeğine önce FETÖ çöktü, şimdi TÜGVA gibi vakıflar çöküyor. 10 milyonu aşkın işsizin olduğu yerde torpille hak yiyen, hak yediren, bunlara ses çıkarmayan her kim varsa bu suçun, bu sorumsuzluğun ve vebalin ortağıdır. Bunlara dair listeler er geç açığa çıkacaktır. Kimlerin, hangi usulsüzlükleri yaparak kamu kaynaklarını yediği ortaya çıktığında bu kişilerin insan içine çıkacak yüzü kalmayacak.”

BU BELGELER SADECE TORPİLİ DEĞİL, PARALEL DEVLET YAPILANMASINI DA İFŞA ETMİŞTİR

Ağbaba açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: “Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı belgeler sadece torpilin açığa çıkması değil, aynı zamanda paralel devlet yapılanmasının ifşasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının kurduğu vakıf ve derneklerin büyük bir bölümü, işte bu listelerle tüm kamuyu işgal etmiş durumda. Cumhurbaşkanı kararlarıyla birçoğuna zaten vergi istisnaları tanınıyor, devlete ait taşınmazlar karşılıksız olarak veriliyor, devlet protokolünde bu kuruluşların yönetimine yer verilerek bir tür meşruluk kazandırılıyor, havuz medyası aracılığıyla bu kuruluşların tanıtımı yapılarak yine toplumda güven algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Tam FETÖ’nün paralel devleti gibi kendisine yönelik hedefleri bertaraf etmek için devletin tüm imkanlarını kullanıyorlar. TÜGVA’nın organize bir şekilde emniyet ve orduya yerleştirilmesi büyük bir tehlike yaratmaktadır.”

“TÜGVA MALATYA ŞUBESİ 4 YILDIR TEK KURUŞ ÖDEMİYOR”

“Her şey organize olmuş; suç organize, gizlilik organize, devlet desteği organize… Malatya’da dahi ‘Geleneksel, Kültürel Sanatlar Fuarı ve Sergi Alanı’ olarak nitelendirilen Malatya Evleri’nden biri Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında TÜGVA’ya tahsis edilmişti. Konuyu hem basın açıklamaları ile hem de Meclis gündemine taşımıştık. TÜGVA Malatya Şubesi 4 yıldır tek kuruş ödemeden Malatya Kerpiç Evlerinden birinde kaldı, kalmaya devam ediyor. Bu listeler Millet İttifakı’nın iktidarında devlet içerisindeki etkinliğini azaltmaya yönelik bir hamle olarak da görülmelidir. Bu tür sızmaların her türlüsü olası iktidarımızda kolaylıkla engellenecektir.”

MECLİS, DEVLETE SIZAN BU TÜR VAKIF VE DERNEKLERİN LİSTELERİNİ ARAŞTIRILSIN

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Ağbaba, liyakatsizliğin bu denli yükselmesi ve TÜGVA’nın siyasi nüfuz kullanarak stratejik kurumlara yerleşmesinin “paralel devlet tehlikesi” taşıdığını belirterek Meclis’te araştırma komisyonu kurulması talebinde bulundu.