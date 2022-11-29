Önce çarptı sonra kaçtı

Malatya’da kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalan otomobil sürücüsü, kaçtı.

Kaza, 11.00 sıralarında Malatya– Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 46 AED 415 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı.

Kazada yaralanan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. G.D. yönetimindeki 03 ADC 376 plakalı araç ile A. S. idaresindeki 44 NC 053 plakalı otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazaya neden olan A.Y. ’nin daha sonra olay yerine dönerek aracı kullananın kendisi olmadığını iddia etmesi üzerine ekipler araç sürücünün tespiti için parmak izi çalışması yaptı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)