ÖNCE BİNA YAPILDI SONRA RUHSAT İSTENDİ

‘Buyurun imzalayın’

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşimi’nde Akçadağ ilçesi Karanlıkdere Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti TİGEM’e ait 60 dönümlük alanın imara açılmasını kapsayan gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Konuya ilişkin CHP’li Tabel, “Burayı komisyon olarak incelediğimizde binada bir boya çatlağı dahi olmamasına ve tarihi binalar olmasına rağmen bunlar nasıl yıkıldı? Ve bunun da Malatya’daki ilgili kurumların ihmalinden kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi bunlar binayı yapmışlar, bitirmişler ruhsat almak için bize getirip, ‘buyurun imzalayın’ diyorlar. Oysa bu işler baştan yapılmalıydı” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantılarının 2. Birleşimi Başkanvekili Selim Pilten Başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Mazeret dilekçelerinin Meclis üyelerinin bilgilerine sunulmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler, görüşülüp karara bağlanırken, bazı maddeler ertelenirken, bazı maddeler ise ilgili komisyona havale edildi. Gündem maddeleri arasında bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı ek bütçesi meclisten geçti. Oy birliği ile alınan kararla, 2022 bütçesi yaklaşık yüzde 95 artırılarak 1 milyar 460 milyon liradan 2 milyar 845 milyon TL’ye çıkarıldı.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ

Akçadağ ilçesi Karanlıkdere Mahallesi’nde mülkiyeti TİGEM’ e ait olan 927, 928, 930 ve 931 numaralı parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli imar planına göre bahsi geçen parsellerin bir kısmına ‘Kamu Hizmet Alanı ve Park Alanı’ yapılacak. Meclis’te görüşülen gündem maddesine CHP Grubu ret oyu verdi. Karar oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

“Dosya içeriğinde ve mahallinde yapılan incelemelerde; Akçadağ ilçesi Karanlıkdere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti TİGEM’e ait olan 927, 928, 930, 931 numaralı parsellerde imar planı yapılması talebine ilişkin olarak, 928 ve 930 numaralı parsellerin tamamında, 927 ve 931 numaralı parsellerin bir kısmında, “Kamu Hizmet Alanı ve Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, imar planı paftasında ve açıklama raporunda belirtildiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

“EDENSE BİR BETON SEVDAMIZ VAR”

Gündem maddesinin okunmasının ardından söz alan CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel, “Başkanım zaten buradaki lojmanlar yıkıldı ve yerine yeni binaların yapıldığını gördük. Burayı komisyon olarak incelediğimizde binada bir boya çatlağı dahi olmamasına rağmen ve tarihi binalar olasına rağmen bunlar nasıl yıkıldı? Ve bunun da Malatya’daki ilgili kurumların ihmalinden kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi bunlar binayı yapmışlar, bitirmişler ruhsat almak için bize getirip, ‘buyurun imzalayın’ diyorlar. Oysa bu işler baştan yapılmalıydı. Önce belediye kurumları imar ve yönetmeliklere saygılı olmalı, bunları uygulamalı ve uygulamak da zorundadır. Şimdi bu yapılmış binaya nasıl ruhsat verilecek? Ve biz, böylelikle tarihimizi yok ediyoruz. Nedense bir beton sevdamız var” diyerek alınan karara tepki gösterdi ve ret oyu verdiklerini açıkladı.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ

Büyükşehir Belediyesinin ek bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Meclis’te görüşülerek karara bağlandı. Buna göre Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 385 milyon ek bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

“Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.07.2022 tarih, 87593 sayılı olur yazısı ile eklerinin incelenmesi neticesinde; Küresel ölçekte birçok giderlerde öngörülemeyen fiyat artışları sebebi ile başlamış yatırımların yitirilmesi ve yapılacak yeni yatırımlar için detaylarıyla EK’te sunulmuş toplam 1.385.000.000,00TL. Birmilyarüçyüzseksenbesmilyonlira) gidere karşılık toplam 1.385.000.000,00TL. Birmilyarüçyüzseksenbesmilyonlira) gelire yönelik hazırlanmış Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Ek Bütçenin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı tahmini bütçesine eklenmesi, ayrıca görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık arz eden Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi Memur personele \J.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da belirtilen miktarda fazla çalışma ücretinin maktuen ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”