Önce akladı, sonra “vahim” dedi!

Yeni Malatyaspor’u 400 milyon TL zarara uğratan Adil Gevrek’in ekibinde uzunca süre görev alan ve son yapılan mali genel kurulda Gevrek’i aklayan Erdal Gündüz, hiçbir şeyden sanki haberi yokmuş gibi yaptığı açıklamasıyla Malatya futbol kamuoyunun aklıyla dalga geçti. Ahmet Yaman yönetiminde ikinci başkanlığa getirilen Gündüz, sarı kırmızılı kulübün içine düştüğü durumu “Çok vahim” olarak nitelendirdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Adil Gevrek yönetimi döneminde başkan yardımcılığı, asbaşkanlık, kulüp genel sekreterliği, basın sözcülüğü ve altyapı sorumluluğu gibi çeşitli görevlerde bulunan, Yeni Malatyaspor Kulübü 2’nci başkanı Erdal Gündüz transfer tahtasının açılması için 140 milyon TL futbolcu alacağı ile 24 milyon TL faiz ve avukatlık masrafının ödenmesi gerektiğini söyledi.

Önceki gün Başkan Ahmet Yaman ile birlikte Nurettin Soykan Tesisleri’nde kameralar karşısına geçen Erdal Gündüz, “Adil Gevrek’le yola çıktığımızda aldığımız ilk karar mali tablonun bozulmamasıyla ilgiliydi. Bunu zaten Adil Gevrek birçok toplantıda deklare etmişti. Benim de ilk şartım şuydu; mali tablo bozulursa görevden ayrılırım. Süper Lig’den ilk kez düştüğümüz üç sezon önce yapılan toplantıda bizden habersiz kulübün arabalarının satılması sonrası görevimden ayrılmıştım. Ama yola çıktığım arkadaşları satmamak adına, o zaman kulüp başkanına söylemiştim. Takım tekrar Süper Lig’e çıksın, Süper Lig’de bir düzlüğe ulaştıktan sonra istifa ederim demiştim ve 8. haftada istifa ettim” diye konuştu.

Gevrek yönetiminin geçmişte yaptığı usulsüzlerin araştırılıp hesap vermesi halinde kendisinin de mahkeme huzuruna çıkma olasılığının güçlü olduğunu düşünen Gündüz’ün mali kongreye gelerek Adil Gevrek’i ibra ettiği de konuşuluyor.

“YAKINDA BİR İNŞAAT İNŞALLAH DİKERİZ”

İstanbul’da kafe-restoran ve kurumsal bir firmanın taşeronluk işiyle ilgilenen Gündüz, oluşturulan yeni yönetimdeki isimlerin de inşaat işiyle uğraştığını belirterek, “Yakında buraya da (Orduzu Pınarbaşı Tesisleri) bir inşaat inşallah dikeriz. Bunun dışında Ahmet başkanım benim 15 yıllık arkadaşım ve dostum. Malatya’da birçok iş adamına bu kulübün sorumluluğu altına girmesi için bizzat görüşme yaptım. Çünkü ben İstanbul’daki birçok sivil toplum kuruluşuna da üyeyim. Hiç kimse kabul etmedi. Ahmey beye bu konuyu açtığımda ‘olabilir mi?’ şeklinde ‘araştıralım’ dedi. Biz bu konuyla ilgili bir buçuk ay araştırma yaptık. Basına hiçbir şey sızdırmadık. Amacımız burada reklam değildi. Reklam olsaydı iki ay önceden söylerdik. Biz kongreye son iki gün kala açıkladık. Daha önce ayın 22’sinde yapılması gereken kongrede. Yapıya baktığımızda sürdürülebilir bir yapı var mıydı? Evet o dönemde vardı. Ama içine girdikten sonra çok daha vahim bir durumla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN SENE DEĞİL BİR ÖNCEKİ YILDAN BİLE ALACAKLARI VAR”

Transfer tahtasının açılmasının mümkün olmadığını düşünen Gündüz, avukatlık masrafları ve kurun yükselmesiyle birlikte sarı kırmızılı kulübün 164 milyon TL’ye ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Malatya’da kısa süre içerisinde bu parayı bulup tahtayı açmak kolay değil. Bizde tahtayı açmak yerine sözleşmesi son olarak bizde bulunan oyuncularla anlaşalım dedik. FIFA’nın aldığı yeni bir karar var. Tek taraflı fesih yaptığın oyuncuyla yeniden sözleşme imzalayamıyorsun. Eskiden tek taraflı fesih olsa bile sözleşme yapabiliyordun. Dicko, Adem, Karim ve birçok oyuncuyla tekrar sözleşme yapamıyoruz. Ondan dolayı bizimle bu sene sözleşmesi biten ama tek taraflı fesih yapmayan oyuncularla anlaşma yoluna gittik. Bunlardan birisi Rahman Buğra Çağıran, aslında 13 oyuncuyla sözleşme yaptık. Rahman Buğra geçmiş dönem bütün alacaklarının ödenmesini istedi. Bunu yerine getirdik ve sözleşme imzaladık. Aly Malle’nin sözleşmesini yeniden yaptık. 65 bin avro alacağı var. Tüm futbolcuların 2 yıllık alacakları bulunuyor. Geçen sene değil bir önceki yıldan bile alacakları var. Biz göreve gelirken bunu bilmiyorduk. Aly Malle, “Benim 65 bin Euro alacağımı masaya koyun, ondan sonra sizinle sözleşme yapalım” diyor. Aynı şey diğer yabancı oyuncular içinde geçerli” şeklinde konuştu.